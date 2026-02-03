公地放領政策重啟 首批土地所有權狀宜蘭核發

（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）政府在去年11月宣布重啟公地放領政策後，共78筆土地的首批土地所有權狀今天在宜蘭正式核發，成為政策重啟後首批完成放領並核發權狀的案例。

總統賴清德於去年11月21日宣布重啟已停辦17年的公地放領政策後，行政院於同年11月27日決定重啟國有平地耕地及邊際養殖用地放領作業，責成內政部統籌推動，並以大南澳台拓地作為全國首波試辦案件。

去年11月28日，內政部召開公地放領審議會，審議通過宜蘭縣大南澳地區台拓地326筆、面積約64公頃的國有土地，建立制度運作模式，為後續全國推動奠定基礎。

廣告 廣告

行政院政務委員陳金德上午率內政部及財政部官員，並在宜蘭縣代理縣長林茂盛陪同下，前往羅東地政事務所，了解宜蘭縣政府辦理「大南澳台拓地公地放領」執行成果，並見證首批已完成繳清地價的承領人在領取土地所有權狀的過程。

陳金德表示，宜蘭大南澳台拓地作為首波試辦區，目前已有78筆土地完成繳清地價，成為政策重啟後首批完成放領並核發權狀的案例。公地放領不僅是土地行政措施，更攸關農民長期耕作權益與生活安定，更代表政府回應基層農民長期期待的具體實踐。

陳金德說，行政院將持續督導相關單位，透過跨部會協調與制度精進，加速推動政策落實，讓長年耕作的農民真正「有土可依、有地可耕」，建立穩定生產與生活基礎。

南澳地區農民林來福說，感謝政府德政，終於讓他領到土地所有權狀。

內政部指出，這次重啟國有平地耕地及邊際養殖用地放領對象，經初步盤點，全國約有4440多名農民、涉及土地面積約2000公頃，將納入清查與放領範圍。為簡政便民並提升政策執行效率，已全面檢討現行放領制度，從法制面、程序面與服務面同步改革。

改革措施包含建立縣市政府單一窗口受理機制、簡化承領人申請文件、免除審定公告程序、提供多元繳款管道、簡化提前繳清地價作業等，大幅降低民眾申辦門檻與行政成本。

內政部補充，除宜蘭試辦外，台東縣也已有5筆、約2.82公頃土地經審議通過，近期將依法公告辦理放領；後續也將配合財政部國有財產署持續清查租約及案件審議進度，督促各縣市政府成立專責工作小組，逐步推動全國公地放領政策全面落實。

內政部先前表示，為落實憲法扶植自耕農政策，政府自民國37年起辦理早期、專案及補辦3階段公地放領，但九二一地震及後續多次風災重創台灣後，基於國土保安與復育考量，從97年起全面停辦，至今停辦17年。（編輯：林恕暉）1150203