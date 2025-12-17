公地放領讓光電業虎視眈眈摧毀農地？財政部說話了

財政部否認公地放領讓光電業虎視眈眈摧毀農地。李政龍攝



CTWANT報導指出，睽違17年重啟的財政部公地放領政策，卻成為光電業加速毀農的巧門。財政部國產署今（17）日表示，重啟公地放領是落實長期耕耘農民可依法取得承租農地的所有權，絕無助長摧毀農地。

媒體報導指出，有光電業者誇海口可搞定國產署，成為加速毀農及公地放領歪解國有地開發咒。

對此，國產署表示，依行政院今年11月27日第3980次會議決定，為落實憲法扶植自耕農政策，在依法行政、信賴保護與國土保育3原則下，重啟「國有平地耕地及邊際養殖用地」之公地放領。放領土地必須是在1976年9月24日以前已承租迄今，並符合「國有耕地放領實施辦法」、「國有邊際養殖用地放領實施辦法」相關規定。

國產署表示，依「國有耕地放領實施辦法」規定，國有耕地放領對象須為1976年9月24日以前已承租該國有耕地，至今仍繼續承租使用之農民、或承租人因年邁體衰，而由其同戶籍原共同使用之直系血親卑親屬或家屬現耕、使用而依法換約承租使用的農民、或由其繼承人繼承承租使用的農民。

放領面積以申請承領人原租約面積為準；承領的農民在繳清地價取得土地所有權後5年內，除因政府公共需要辦理徵收等情形外，不得變更為其他用途使用。國產署表示，放領土地的承領人資格、條件及後續土地使用管制，須符合上述規定。

此外，內政部2025年12月14日表示，目前國土計畫法、農業發展條例、非都市土地使用管制規則等相關規定，對於農地農用及其變更使用程序，也都訂有嚴謹的管制規定，必須符合規定者才能申請變更使用，以確保農業永續發展。

國產署表示，各分署依國有財產法等規定出（放）租國有非公用耕地，承租人依租約約定應自任耕作使用，若出租機關接獲目的事業主管機關查報、民眾檢舉承租人違法使用未自任耕作等情事，經出租機關查明屬實，將依相關規定及租約約定處理。

另外，為強化租約管理，出租機關已建立國有出（放）租耕地等農業用地租約管理及查核作業，每年除透過抽查及委外巡管外，並運用科技監測工具輔助租約管理。

光電業者向國產署申請提供開發國有土地設置太陽光電設施，若涉及已出租的國有土地，國產署各分署均以雙掛號函詢承租人是否支持光電開發案，並將調查結果及相關資訊提供經濟部能源署評估，若承租人未明確表達支持，或經濟部能源署評估不宜設置，該筆土地不同意提供申請開發。

另外，配合行政院500坪以上國有土地不出售政策，光電業者無法以讓售方式取得大面積國有土地，絕無報導所稱承租人放棄承領資格，光電廠商得以毗鄰地主身分購入放領農地等情事。

國產署表示，本次重啟公地放領，目的是落實憲法「扶植自耕農」政策，讓長期耕耘的農民可以依法取得承租農地的所有權。公地放領主管機關為內政部，國產署依政策及相關規定就國有非公用土地予以配合辦理，並將遵照內政部制定的規範與配套措施，確保放領的農地能繼續維持農用，兼顧農業的永續發展。

