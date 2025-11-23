公地放領重啟讓4,445農民受惠 承領土地條件曝光
停辦17年的公地放領政策將正式重新啟動。總統賴清德21日宣示此一政策，指示在依法行政、信賴保護與國土保育的原則下，展開重啟公地放領工作。內政部已成立「公地放領審議會」，將配合財政部清查土地租約作業，推動放領工作，協助符合放領條件的農民，申請承領及取得土地所有權。
內政部說，停辦放領長達17年，陸續接到農民重啟公地放領的聲音，透過重啟公地放領政策，要將土地還給真正耕作的人，表達對農民長年守護農地及辛苦付出的尊重與感謝。此政策回應政府過去對於長期自耕農民的承諾，並為依法具體協助農民來處理土地問題。總統賴清德21日至彰化縣溪州鄉，聽取內政部報告公地放領政策規劃。與會的農民說，這片土地，由先民用「一支鋤頭、一個畚箕、一台牛車」，百年來辛勤墾拓耕耘，公地放領是所有農民的期待，希望政府為農民來推動公地放領。
為落實憲法扶植自耕農政策，政府自1948起辦理早期、專案及補辦三階段公地放領，但921地震及後續多次風災重創台灣後，基於國土保安與復育考量，從2008起全面停辦公地放領。
據內政部規劃，預計放領的土地包括國有平地耕地及養殖用地2類，放領土地須是1975年9月24日前已與政府訂約承租至今，並需符合「國有耕地放領實施辦法」、「國有邊際養殖用地放領實施辦法」相關規定。經初步盤點，全國65年以前承租至今的國有平地耕地及養殖用地，約2,000公頃、4,445位農民，這些土地將納入清查放領土地的範圍。
內政部已成立「公地放領審議會」，協請直轄市及縣市政府年底前成立「公地放領工作小組」，後續將配合財政部清查土地租約作業，協助符合放領條件農民，申請承領及取得土地所有權。（文/工商時報林于蘅）
代代耕作 農民盼祖先開墾的土地能放領 (圖)
台東鹿野鄉農民由祖父輩在日據時代開墾的土地，被登記為國有地，先後交由台糖和退輔會管理，始終沒有放領，農民爭取「還我土地」盼政府放領。中央社 ・ 1 天前
公地放領 恐轉租設置光電場
賴清德總統宣布重啟公地放領，台南市有606筆土地、364名自耕農符合資格，雖可協助農二代正名身分、取得農漁登記證，卻也傳出部分農地與養殖地一旦私有化，恐轉租設置光電場。台南市地政局表示，公地放領的美意是落實農地農用，將待中央公告規定細節後配合辦理。中時新聞網 ・ 1 天前
陳瑩和莊瑞雄助公地放領 盼解農民耕作土地問題
（中央社記者盧太城台東縣22日電）總統賴清德昨天宣示重啟公地放領政策，曾在立法院質詢和提案相關問題的立委陳瑩和莊瑞雄感謝這遲來的公義；農民則感謝政府。中央社 ・ 1 天前
