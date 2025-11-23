公地放領重啟讓4,445農民受惠 承領土地條件曝光

停辦17年的公地放領政策將正式重新啟動。總統賴清德21日宣示此一政策，指示在依法行政、信賴保護與國土保育的原則下，展開重啟公地放領工作。內政部已成立「公地放領審議會」，將配合財政部清查土地租約作業，推動放領工作，協助符合放領條件的農民，申請承領及取得土地所有權。

政府重啟公地放領政策。（示意圖／國民黨花蓮縣黨部提供）

內政部說，停辦放領長達17年，陸續接到農民重啟公地放領的聲音，透過重啟公地放領政策，要將土地還給真正耕作的人，表達對農民長年守護農地及辛苦付出的尊重與感謝。此政策回應政府過去對於長期自耕農民的承諾，並為依法具體協助農民來處理土地問題。總統賴清德21日至彰化縣溪州鄉，聽取內政部報告公地放領政策規劃。與會的農民說，這片土地，由先民用「一支鋤頭、一個畚箕、一台牛車」，百年來辛勤墾拓耕耘，公地放領是所有農民的期待，希望政府為農民來推動公地放領。

為落實憲法扶植自耕農政策，政府自1948起辦理早期、專案及補辦三階段公地放領，但921地震及後續多次風災重創台灣後，基於國土保安與復育考量，從2008起全面停辦公地放領。

內政部重啟公地放領政策

據內政部規劃，預計放領的土地包括國有平地耕地及養殖用地2類，放領土地須是1975年9月24日前已與政府訂約承租至今，並需符合「國有耕地放領實施辦法」、「國有邊際養殖用地放領實施辦法」相關規定。經初步盤點，全國65年以前承租至今的國有平地耕地及養殖用地，約2,000公頃、4,445位農民，這些土地將納入清查放領土地的範圍。

內政部已成立「公地放領審議會」，協請直轄市及縣市政府年底前成立「公地放領工作小組」，後續將配合財政部清查土地租約作業，協助符合放領條件農民，申請承領及取得土地所有權。（文/工商時報林于蘅）

