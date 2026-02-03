公地放領重啟4千農民受惠 宜蘭大南澳台拓地為示範點

等待這張土地權狀等了3代人，劉姓地主開心的心情藏不住。去年重啟公地放領政策，全國放領面積約2000公頃，預估有4000多位農民受惠，以宜蘭大南澳台拓地為示範點，首批請領人3日在羅東地政事務所領土地權狀。

地主劉先生表示，「因為從日據時代一直爭取到現在，阿公、阿爸一直到我們這代，阿公、阿爸都不在了。」

地主呂小姐回應，「我們算說從公公的手到現在來開墾，現在拿到土地所有權我們很高興。」

大南澳地區台拓地是日治時期由台灣拓殖株式會社招聘民眾繳交入股金開墾河川浮覆地，始得以耕種；二戰後國民政府來台曾在台北辦理所有權公告登記，但大南澳農民根本不知道，最後土地被收歸國有，當地農民認為受不公平待遇，爭取土地所有權多年。

行政院政委陳金德回應，「政府不是《憲法》第15條所保障的主體，所以他不應該主張他有這塊土地。」

陳金德表示，針對類似案例《憲法》法庭曾釋憲，認為政府不是《憲法》第15條保障的主體，不應該主張土地所有權，這是遲來的正義。

他也坦言，推動政策真的很困難，因為法規解套牽涉內政部、財政部等部會，且有各自看法，阻力很大，經1年半的協商才有現今的成果。

宜蘭縣政府地政處長李先智說明，「馬上在1月13日到16日，週二到週五，就直接辦理一站式的服務。」

執行公地放領的宜蘭縣政府則表示，為了簡化行政程序，在朝陽社區活動中心提供一站式服務，目前大南澳已受理259筆土地申請，其中240筆土地已完成審理。

內政部表示，大南澳試辦成功後，將在其他縣市陸續推動政策。

