公埔國小辦理世界好友日 深化國際交流學習

公埔孩子們帶領外國學伴體驗公埔特色「溜冰舞龍」。(圖:桃園市教育局提供)

▲公埔孩子們帶領外國學伴體驗公埔特色「溜冰舞龍」。(圖:桃園市教育局提供)

桃園市政府教育局卅日表示，桃園市蘆竹區公埔國小近日舉辦「世界好友日」，為了讓國際教育不只停留在課本，透過「國際學伴」與「國外姊妹校交流」兩大主軸，讓學生在真實的生活情境中，用英語聊天、用文化交朋友。

此次活動迎來德國學伴Lukas，六年級學生與他進行了十週的線上交流，見面時孩子們興奮地驚呼「真人版德國哥哥來了！」他們從生活聊到美食，建立了深厚的友誼。這場「網友見面會」不僅實現了打籃球的約定，還安排了特色社團展演—「溜冰舞龍」，讓Lukas大開眼界，並親自參與，直呼「太酷了！」孩子們發現語言是分享文化、增進友誼的橋樑。

廣告 廣告

學校與印度姊妹校Delhi Heritage School長期保持友好關係，今年推動「跨國午餐文化交流」，透過即時視訊，臺印師生同步用餐，公埔學生品嚐印度料理，印度師生則體驗臺灣午餐，展開深度文化互動。

活動中，學生在老師協助下學習烹煮咖哩馬薩拉等經典印度料理，並享用正宗的印度風味午餐；印度學生則挑戰臺灣特色午餐，分享烹飪趣事。用餐過程中，學生們熱烈討論各自的飲食文化，增進了解。

校長許惠玲表示，國際教育的核心在於「連結」，希望透過這些活動讓孩子們開啟看見世界的窗戶，展現自信的英語表達能力與對多元文化的尊重，這些能力將成為他們成長路上的珍貴資產。