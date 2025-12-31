公墓爆女子命案 報案男友涉重嫌

花蓮縣玉里鎮大禹公墓附近，民國114年12月31日發生女子疑遭殺害棄屍命案。林姓女子衣衫不整倒臥公墓樹林間，身上及脖子有多處疑似勒痕的傷痕，報案人為林女的呂姓男友，他告訴警方「女友跳車倒地死亡」，但警方在呂男汽車保險桿採到疑似林女血跡，並在他家中房內發現可疑血滴，林女臀部還有明顯車輛輾壓痕跡，且呂男供詞閃爍涉有重嫌，警方依現行犯當場逮捕，初步調查因口角衝突引起殺機，訊後依殺人罪嫌移送檢方偵辦。

警方昨日上午11時許，接到50歲呂男報案，指稱女友在大禹里山區公墓跳車身亡，警方趕赴現場時發現28歲林女已明顯死亡，但發現頸部有疑似勒痕，身體多處瘀傷挫傷，臀部更有明顯輪胎輾壓痕，衣衫不整平躺於現場，呂男則在場等待警方。

警方先調閱周邊及沿線監視器畫面，報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。鑑識人員發現，呂男車輛前後保險桿有明顯撞擊毀損痕跡，家中也發現可疑血滴，警方還在呂男身上搜出疑似毒品殘渣袋。因呂男供詞閃爍，警方未採信呂男所稱林女是跳車身亡，隨即依現行犯當場逮捕。

警方說，呂男供稱兩人吵架，林女身上的傷勢是她跳車造成，又說女友傷痕是被前夫毆打。不過，警方不排除死者生前是遭勒頸及毆打凌虐，並遭車輛輾壓，警方鑑識人員蒐集現場相關跡證後已送驗。訊後，警方先依涉嫌殺人罪嫌移送偵辦，相關案情持續釐清。

據調查，呂男與相差22歲的林女去年10月開始交往，去年12月29日呂男自吉安鄉載林女返回玉里住處，林女隔天吵著要回吉安，但呂男不肯，雙方發生嚴重口角，呂男後來開車載林女前往公墓，途中兩人又再度爭吵，呂男一氣之下疑涉嫌對女友施暴致死。