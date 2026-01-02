公婆元旦出新招惡整媳婦「當場甩門離家」 老公補刀12字挨轟廢物媽寶

婆媳戰爭是永遠無解的難題。（示意圖：shutterstock／達志）

婆媳戰爭是自古以來就存在的問題，恐怕也會是永遠無解的難題。近日就有一名媳婦控訴，公婆日常頻頻找砸，甚至在元旦想出新方法惡整她，離譜的是老公不僅沒幫她說話，反而補刀一句，讓她氣得甩門離家，網友看了感嘆「真的是辛苦你了」。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，元旦公婆來到他們家說要住一晚，卻在晚上時突然發脾氣來家，讓她一頭霧水。她還原整個過程，表示公婆在早上抵達，她自己則是晚上9點才下班回到家，回家的時候先在1樓客廳碰到對方，打完招呼後就上樓洗澡，留他們繼續看電視，卻在10點多的時候，公婆突然暴怒說不住了，要老公載他們回家。

原PO滿臉疑惑，詢問老公到底發生什麼事了，沒想到得到「媳婦沒切水果給他們吃」的答案，讓她哭笑不得，明明對方一句都沒說過，難道自己會通靈？就在此時老公竟補刀12字「他們沒講但是妳應該要知道」？讓原PO不敢置信，公婆整人理由百百種，現在連這種事情都能拿來當發火理由？最離譜的是老公沒幫忙就算了，竟然反過來譴責她，「這種公婆，惟恐天下不亂，還期待媳婦如何善待它們嗎」。

網友們看到也傻眼：「有沒有希望他們去死？這根本是大家的心聲，他們實在太會做妖了」、「笑死，想吃水果是不會叫兒子幫忙切媽」、「這種老公可以直接放生了，廢物媽寶」、「換個角度想，這對垃圾不用待家裡一晚了」、「這丈夫下面還有沒有蛋蛋啊，超沒種」、「這種老公有什麼用？他是兒子都沒猜到，還要求媳婦猜」、「這種公婆只適合吃屎，不配吃水果」。原PO則表示，公婆平常就會提出許多刁難要求，目的就是要看她跟老公吵架，自己也實在無法理解目的何在。

