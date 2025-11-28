公婆．女兒失聯 女心碎泣「好不容易才有小孩」

宏福苑大火事件震驚社會，造成多個家庭破碎，現場充滿尋親人潮與悲痛氛圍。許多家屬手持親友照片在街頭協尋，也有人徹夜守候等待消息。這場發生在下午的大火，正值雙薪家庭父母外出工作時間，留下行動不便的長輩與幼童在家，以及協助照顧的外籍家庭幫傭。目前已知有兩名外傭不幸罹難，另有八名外傭失聯，家屬們在焦慮與絕望中仍不願放棄希望。

一場大火讓許多家庭破碎。（圖／TVBS）

一位宏福苑女住戶哽咽地表示，她找不到自己的女兒和公婆，感到非常無助，尤其是她的孩子來之不易，好不容易才懷孕生下平安的寶寶。大埔地區的社群媒體上有人發布婆婆與六個月大女嬰的照片，期盼能得到好消息，但每一分每秒的等待都是煎熬。在火場中，也有感人的救援故事發生，一名菲律賓籍外傭為了保護主人家三個月大的嬰兒，緊緊抱著孩子等待救援。搜救人員最終找到他們，嬰兒狀況穩定，但外傭仍在醫院觀察中。

另一位失聯女童的親友表示，截至目前，他們仍未找到自己的女兒和工人。這位親友拿著照片四處詢問，希望能找到朋友的孩子。據了解，孩子原本交給雇傭人員照顧，雖然有人逃出來了，但仍未與親人取得聯繫，家屬只能在現場焦急尋找。宏福苑住戶胡先生談到自家雇用的外傭時表示，他已經叫她立刻離開，但可能來不及走。這位外傭在他家工作很久了，已經完成三個合約，今年是第七年。胡太太則感慨地說，這位外傭就像家人一樣。

菲律賓駐港總領事館表示，尚未收到有菲律賓人在火災中傷亡的報告。但印尼駐港總領事館則指出，有兩名印尼籍家庭幫傭不幸罹難，另有兩名印尼籍幫傭受傷。工業傷亡權益會則表示有八名外籍家庭幫傭目前仍下落不明。大火發生時，許多老人和幼童被困火場，加上外籍雇工可能不熟悉環境，增加了逃生難度。死者主要集中在宏昌閣和宏泰閣，這些區域正是火勢最早蔓延的位置。家屬們從天黑等到天亮，又過了一整天，儘管撕心裂肺地哭喊，仍不放棄任何尋找親人的希望。

