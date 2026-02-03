公嬤帶孫有錢領！首爾市育兒政策被讚爆 滿意度高達99%

圖為2016年6月29日，南韓首爾弘大附近街上一名婦女推著嬰兒車。路透社資料照



據南韓媒體今天（2/3）報導，現代許多雙薪家庭，會由祖父母幫忙照顧孫子女，南韓首爾市實施一項育兒政策，讓提供照顧功能的祖父母們，能每月領取約6千6百元台幣的津貼，市民給予極大認同，政策滿意度高達99%左右，首爾市正在研擬，放寬補助標準，讓更多家庭能夠受惠。

據韓媒《中央日報》報導，南韓首爾市政府今天表示，在市內實施的政策「孫子女照顧津貼」，讓照顧孫子、孫女的祖父母，能夠領取每月30萬韓元（約6千6百元台幣）的津貼。

最新調查結果顯示，市民對該政策相當認同，整體滿意度高達99.2%，更有99.5%的受訪者表示「推薦這項政策」。

報導指出，首爾市的「孫子女照顧津貼」，不僅適用於祖父母，只要是4等親以內的親屬，包括阿姨、舅舅、叔叔等，照顧2歲以下幼童，符合中位所得150%以下的條件，均可領取津貼，截至去年底，首爾市已有5466人受惠於該政策。

根據調查報告，參與該政策的家長，在「減輕育兒費用負擔」、「降低育兒壓力」、「緩解工作與家庭的兼顧困難」等方面，均出現正向效果。

首爾市府說明，由於這項政策滿意度極高，將與保健福祉部研擬，擴大政策適用年齡、放寬所得標準，讓更多人能受惠。

首爾市女性家庭室室長馬彩淑（마채숙，音譯）表示：「首爾市的孫子女照顧津貼，不僅減輕經濟負擔，也能透過祖父母的照顧，為孩子提供穩定的情感支持，有助於健康發展與成長。」

