公嬤級男女溜滑梯忘情「觀音坐蓮」 家長目擊好害羞…警察來了 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄市一名72歲的蔡姓男子，去年8月間在鳳山體育館停車場2號出口旁的兒童遊戲區溜滑梯上，與一名67歲的婦人「打野戰」，兩人「激情忘我」的同時，卻被一名帶著小孩在嬉戲的家長全程目擊，立刻報警，全案經審理後，法院依公然猥褻罪，判處蔡男拘役40天，黃女拘役25天，2人皆得易科罰金。

判決指出，去年8月24日下午3時左右，蔡男不顧光天化日，竟在鳳山體育館停車場2號出口旁的兒童遊戲區溜滑梯上，直接撫摸黃女下體、並將褲子脫下後躺在地上，黃女再跨坐在他上面「瘋狂搖擺」，結果這害羞的一幕全被帶小孩在嬉戲的家長全程目擊並拍照，隨即報警。

高雄地院審理後認為，2人明知該處為公共場所、且有許多孩童，卻做出猥褻行為使多人目睹、影響社會風氣，行為實屬不該，蔡男供稱，是黃女表示沒錢吃飯，才會給她200元飯錢，法官判定該筆金錢與性交事實無關，最終依公然猥褻罪判處蔡男拘役40天，黃女拘役25天，皆得易科罰金。

照片來源：示意圖。非事發地點。《視覺中國》

