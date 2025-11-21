公子還是郎君？古代男子的哪個稱呼最讓你著迷？8種說法各有巧思

國際中心／唐家興報導

古代男子的哪一個稱呼最讓你著迷？「公子」、「郎君」一出口，就足以讓人心跳加速。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

在追古裝劇時，許多人都被「古代男子稱呼」迷得神魂顛倒。那一聲輕喚，往往比飛簷走壁的武功更致命：彷彿只要他回頭一笑，你就能跌進千年前的柔情世界。究竟古代男子的哪一個稱呼最讓你著迷？讓我們帶你走進八種最扣心弦的古典稱呼，每一個都蘊藏著足以令人心動的故事。

「公子」：溫潤如玉，一喚就讓人心軟

古代的「公子」，是貴族血脈的象徵，也是柔情的開端。當王語嫣輕聲喚出「段公子」時，那種帶著克制與羞赧的情感，彷彿能穿越屏幕，讓人瞬間失守。這個稱呼，是無數少女心的起點。

廣告 廣告

「郎君」：宛如命中注定的深情牽引

「如意郎君」不是隨便能叫的，它代表願望、幸運與命定的相遇。在《鳳求凰》裡，容止被稱為「容郎君」，仿佛天生自帶桃花光束，一個眼神就足以讓人傾心。郎君，是古代最像「他就是我的唯一」的稱呼。

「大哥」：江湖刀光裡藏著最深的溫柔

在江湖世界裡，豪邁的大俠們一口酒、一聲笑，就能結下患難之交。一句「大哥」喊出口，既是托付，也是信任——那不是兄弟，而是可以為你擋刀的存在。這個稱呼粗獷中藏溫度，越喊越讓人心安。

「狄大人」「攝政王」：權勢背後的冷冽與迷人距離感

古代對官職的尊稱不只是禮節，更自帶一種不可靠近的魅力。「狄大人」沉穩聰慧，「攝政王」冷傲孤寂：每一個職位稱呼，都像是披著一層神秘外衣的男人，讓人不自覺想更靠近。

狄仁傑稱為「狄大人」也是一個好例子。（圖／翻攝自微博）

「哥兒」：讓人忍不住想疼惜的小公子氣息

「公子哥兒」大家都聽過，這是古代對於有錢人家的子弟的稱呼。除此之外，長輩對於晚輩的暱稱，也會稱「哥兒」，像寶玉的奶娘就稱呼他為「寶哥兒」。

「官人」：柔情似水，一聲喊出口便是一生的依靠

白娘子輕喚許仙的「官人」，是一段千古戀的起點。這個稱呼裡藏著依賴、深情與承諾，以它相稱的男子，不一定強大，但一定讓人願意一生相伴。

「大俠」：光是聽見，就似乎能看到他披風獵獵的背影

「大俠」代表的不只是武力，而是挺身而出的勇氣。喬峰一聲「大俠」名號，是萬人敬仰，也是令人心折的堅定。他們不是天生英雄，但他們的選擇成就了傳奇。

「義士」：把生命交給信念的男人最讓人動容

義士不是浪漫，而是燃燒生命的忠義。豫讓為義而生，為義而亡，被稱為「天下第一義士」。這種忠心與執念，是最厚重、最撼人的魅力。

如果現在讓你選，哪一個古代男子稱呼最讓你心尖發顫？「公子」的溫柔？「郎君」的定情？「大哥」的豪氣？還是「官人」的深情？

更多三立新聞網報導

陪玩陪睡根本不夠！他揭娛樂圈潛規則：圈內大佬「噁心行徑」曝光

歷史上5位「功高蓋主卻能善終」的傳奇功臣，他們是如何自保的？

40歲以後突然「硬不起來」：性功能斷崖式下降，醫曝75%男人都搞錯原因

李連杰變年輕的代價？中國「人礦」供體產業化曝光：比器官買賣更邪惡

