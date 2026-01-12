公安出問題？ 駕駛等紅燈 愛車被「天降樹枝」擊中

桃園市 / 綜合報導

有民眾車子在停等紅燈時，疑似施工人員修剪路樹沒有注意，樹枝砸到民眾的愛車，桃園區公所出面道歉。

樹木的屑屑夾雜樹葉，像雪花一樣掉落下來，沒想到下一秒...，民眾：「怎麼這樣子啊。」整根樹枝應聲砸落，車上的人好傻眼，聲音大到就連旁邊的兩名騎士，也紛紛探頭察看，駕駛也超無奈，明明只是停等紅燈，愛車卻被天降的樹枝砸中。

事發在桃園市區，三民路一段與成功路二段口，昨(11)日區公所委外廠商修剪路樹時，疑似施工不慎導致路過民眾的愛車被砸，附近居民：「我是沒有看到(安全防護措施)，安全...比較薄弱啦，應該要圍個安全距離，這樣比較恰當。」

附近居民：「就怕那個受傷害啊，然後車子也會損壞啊，應該就是沒有警告標誌，車子才會往那下面開，這個政府有責任，你要提前放，前面在施工，那車子要改道。」

駕駛無奈表示，施作人員沒有顧及下方有無來車，上面的修剪人員，也沒有注意枝葉落下的位置，砸到車子後，對方只是把枝葉移開，就算駕駛喊砸到車了，他們也不理會，對此桃園區公所出面解釋，施工期間廠商有配置交維人員，及封閉一個車道才進行施工。

桃園市桃園區公所主任秘書周政毅：「施工期間仍造成民眾車損部分，本所深感抱歉，已要求廠商負起相關的責任。」好在當事駕駛表示，人與車都平安無事，不過停個紅燈禍從天降，也讓他嚇出一身冷汗。

