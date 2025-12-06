公寓大廈防災士培訓南部場 充實社區防災量能

記者吳典叡／綜合報導

公寓大廈防災士培訓課程南部場今（6）日登場，內政部表示，為落實「全社會防衛韌性」理念，內政部擴大將社區、各行各業納入防災士培訓對象，以逐步提升全民防災意識，建立自助、互助的多層次防災網絡，擴充社會防（救）災量能。

內政部次長董建宏指出，此次培訓由內政部偕同高雄市政府共同舉辦，約有100名公寓大廈管理相關人員參加，內容除增進學員防災觀念與自助互助精神外，更著重於提升社區面對地震、風災、火災等災害時的動員能力，精進其採取正確應變流程的判斷，以強化社區自主防災能力與整體防災的韌性，降低災害的傷害與損失。

董建宏表示，目前全國已有超過7.7萬人完成防災士訓練取得證照，今年底則可望達成10萬名培訓目標，實現人人皆是防災、救災推廣的種子。近期宜蘭、花蓮地區因受到颱風侵擾，災後許多防災士、地方團體及民間志工前進災區，積極協助政府展開多項救災與復原行動，展現民間自助、互助、公助豐沛的能量傳遞。

內政部強調，未來將持續推動「擴大中央及地方政府防災士培訓量能精進計畫」，配合全國防災日辦理各項演練，透過日常定期培訓與經驗傳承，讓防災士在面臨突發狀況時，皆能即時發揮應變能力，建立完善的社區互助網絡與國家自主防救災機制。