公寓大廈防災士培訓 充實社區防災量能

內政部昨（六）日偕同高雄市政府舉辦公寓大廈防災士培訓課程（南部場）。內政部次長董建宏表示，為落實「全社會防衛韌性」理念，內政部擴大將社區、各行各業納入防災士培訓對象，以逐步提升全民防災意識，建立自助、互助的多層次防災網絡，擴充社會防（救）災量能。本次培訓約有一百名公寓大廈管理相關人員參加，內容除增進學員防災觀念與自助互助精神外，更著重於提升社區面對地震、風災、火災等災害時的動員能力，精進其採取正確應變流程的判斷力，以強化社區自主防災能力與整體防災的韌性，降低災害的傷害與損失。

董次長指出，目前全國已有逾七‧七萬人完成防災士訓練取得證照，今年底可望達成十萬名培訓目標，實現人人皆是防災、救災推廣的種子。