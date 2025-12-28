公寓成蜘蛛賊目標！專爬「鐵窗、遮雨棚」 闖屋搜刮

公寓大多會加裝外推式鐵窗、遮雨棚，容易被竊賊當作攀爬工具。 (圖／TVBS)

專業竊賊鎖定公寓區域行竊，主要利用外推式鐵窗和遮雨棚作為攀爬工具，透過縫隙或破口鑽入民宅。根據新北市統計，今年1至9月住宅竊盜案達506件，其中六成發生在三至五層樓公寓。雖然許多住戶認為自家安全無虞，但專業竊賊仍能爬上屋頂，帶著工具破壞鐵窗進入。有些民眾為加強防護，在鐵窗外加裝壓克力板或透明塑膠布，但面對冒險行竊的竊賊，仍擔心防不勝防。

公寓大多會加裝外推式鐵窗、遮雨棚，容易被竊賊當作攀爬工具。 (圖／TVBS)

竊賊特別喜歡選擇公寓較多的區域進行偷竊活動。這是因為公寓通常設有外推式鐵窗和遮雨棚，這些設施無意中為竊賊提供了便利的攀爬途徑，讓他們能夠輕易地爬上民宅並尋找機會鑽入室內行竊。警方最近就帶隊前往某處民宅，發現有竊賊正躲在屋簷上，準備尋找沒有完全封死的住家下手。

這些被稱為「蜘蛛大盜」的竊賊，專門爬上鐵皮屋簷，尋找防護不完善的民宅進行偷竊。老舊公寓多數安裝整片封死的外推式鐵窗，這些結構反而成為竊賊踩踏攀爬的絕佳踏板。此外，有些住家為了逃生需要而留有縫隙，或因鐵窗老舊出現破口，更成為竊賊鑽入的管道。

根據新北市的統計資料，今年1月至9月期間，住宅竊盜案件約有506件，其中高達六成是發生在三至五層樓的公寓。面對這樣的情況，有些擔憂的住戶選擇在原有鐵窗外額外加裝壓克力板或透明塑膠布作為加強防護。但即使如此，許多居民仍然擔心，當面對那些不顧風險、冒險行竊的竊賊時，再多的防盜措施可能都難以完全阻擋。

