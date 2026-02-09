公寓火警1住戶送醫 女「點香氛蠟燭」釀禍

公寓外冒出大量濃煙，直竄天際。（圖／東森新聞）





台北市中山區中山北路二段，今天（9）上午發生火警，一名22歲女子疑似因為睡覺時點香氛蠟燭燒到地毯，導致瞬間起火，還造成一名住戶被濃煙嗆傷送醫。不過因為過年將至，為了讓家裡香香的，最近香氛蠟燭需求確實提升，想用的更安全，專家提醒，市面上有不少其他選擇。

公寓外冒出大量濃煙直竄天際，路過民眾看到都被嚇到，趕緊報案。消防人員獲報後，火速到現場滅火。

事發在9號上午台北中山區，經警方調查，一名22歲女住戶，疑似在獨居套房內點香氛蠟燭助眠，不慎燒毀地毯，導致瞬間起火，還造成另一名住戶遭濃煙嗆傷，被依公共危險罪移送偵辦。

想買香氛蠟燭，市面上也有很多種選擇，像是珍珠沙蠟最近就很夯，標榜更有安全性，即便倒下來也比較不會燒起來。實測推倒看看，燭芯上的火苗瞬間不見，珍珠沙蠟通常是顆粒狀，類似沙子的質地，由棕櫚蠟製成，意外打翻火焰會自行熄滅，還可搭配不同造型的容器。

而不只這款，不用點火沒有煙，打開電源，燈一照，蠟就會慢慢融化，融蠟燈主打安全性更高，能降低火災風險。

居家生活品牌課長黃梓宸：「熱能不一樣，它裡面用的是鹵素燈，鹵素燈比較會散熱，比較會發散熱能，把融蠟燈融出蠟液出來，也可以發展出擴香。」

業者表示，融蠟燈賣的夯，適合家裡有小孩毛孩的族群。要過年了，不少人想讓家裡香香的，香氛蠟燭需求再提升，無論是珍珠沙蠟還是融蠟燈，都標榜比一般傳統蠟燭更安全，但哪一款適合自己，還是看消費者怎麼選擇。

