公寓燒成大火球！北市北投區民宅暗夜遭祝融 駭人畫面曝光了

即時中心／林耿郁報導

今（27）天清晨5點多，台北市北投區義理街一處公寓民宅驚傳火警，一樓住家全面燃燒，濃煙迅速往上竄升，二、三樓住戶受困。警消獲報後立即派遣大批人車前往灌救，幸好除1名婦人因吸入濃煙感到不適外，沒有其他人員傷亡。

據消防單位資訊，抵達現場時公寓一樓火勢猛烈、不斷冒出濃煙，第一時間鋪設水線展開搶救，同時疏散受困民眾。

在灌救約20分鐘後，火勢獲得控制，並成功疏散二樓以上住戶，並於6時2分完全撲滅。本次火災共出動指揮車5輛、消防車17輛、救護車2輛及消防隊員共60人。

初步調查，起火點位於一樓住宅，客廳裝潢及家具遭燒毀，燃燒面積約15平方公尺。整起事故共疏散17名住戶、救出7人，其中1名婦人因吸入濃煙，於救護車上接受預防性給氧治療；至於確切起火原因，仍待進一步調查釐清。

