公寓突發火警來不及逃 33歲女緊緊抱住2兒女慘燒成焦屍
泰國龍仔厝府（Samut Sakhon）11月30日發生一起奪命大火，有一名33歲母親與兩名年幼孩子被發現陳屍於住處二樓臥室，三人相擁而亡，悲劇景象令人不捨。當地警方初步研判，3人可能在睡午覺，熟睡才來不及逃生，最終命喪火場。
綜合泰媒報導，事故發生在當地時間11月30日中午 12時50分左右，龍仔厝府警方接獲報案，指稱一棟四層樓公寓起火。警方立即通報鄰近多個消防單位、行政組織與周邊救援隊，共出動超過10輛消防車前往灌救。
消防人員趕抵時，大火已從公寓一樓竄出，並迅速往高樓層延燒，濃煙不斷從窗戶湧出，現場火勢十分猛烈。消防隊全力阻止火勢蔓延至鄰近建築，並協助建物內受困民眾逃生。
在火勢撲滅後，消防人員進入公寓，在2樓一間臥室發現3名死者，已被燒成焦屍；經確認身分，死者分別為33歲女子塔妮雅（Thanya Hankla）和她的兩名子女，7歲的塔瓦猜（Thawatchai Sarathongpim）與4歲的妮雅緹達（Nyathida Sarathongpim）。搜救人員透露，找到他們的時候，3人緊緊相擁，已無生命跡象，令人鼻酸。
鄰居透露，罹難者一家在這棟公寓經營麵店，營業時間為傍晚到深夜，所以白天他們在休息，警方因此初判，他們可能熟睡的關係，沒察覺失火，才來不及逃生。即便有鄰居試圖用鐵鎚猛敲門，但大火和濃煙的關係使他們沒辦法靠近，最終挽回不了這場悲劇。
報導中提到，除了葬身火海的母子3人，事發當時公寓內還有8人，其中5人及時逃出，但仍有3人受傷，其中1人傷勢嚴重、2人輕傷，分別被送往附近醫院治療。
目前警方與鑑識人員已封鎖現場，正調查起火原因，並蒐集相關證據進行分析。3名罹難者的遺體已送往醫院將進行解剖，之後再交由家屬辦理後事。
