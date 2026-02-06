公寓車庫後暗藏洞天! 蘆洲警破獲天九牌賭場

蘆洲警分局查獲天九牌賭場，將負責人5人移送偵辦，賭客15人裁罰。蘆洲警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

蘆洲分局延平所積極布建社區友善通報網，避免職業賭場於轄區流竄，於日前接獲情資於蘆洲區長安街某處民宅進出複雜，經多日蒐證，向新北地方法院聲請搜索票獲准，前往破門查緝，查獲負責人、工作人員、放款人員及賭客共18人涉嫌賭博罪，全案依法移送新北地檢偵辦。

蘆洲警分局指出，該處公寓一樓為車庫，經偵查隊、延平所共組專案小組，多日蒐證發現可疑人員自公寓進出，立即發現進入通道，發現車庫後方竟暗藏賭場，於01日凌晨01時員警破門時，賭場內賭客為避免被查扣賭資，甚至異想天開將錢放入馬桶水箱、各處夾層內，仍遭專案小組識破全數查扣。

廣告 廣告

異想天開將錢放入馬桶水箱、各處夾層內，仍遭專案小組識破全數查扣。蘆洲警分局提供

蘆洲警分局提到，該賭場除把風人員，還有放款人員在內，供賭客借款周轉，讓賭客能繼續進行天九牌賭博，員警於現場查獲負責人、工作人員、放款人員共5人及賭客13人，查扣天九牌1副、骰子1批、點鈔機1臺、監視器主機1臺、監視器主機(鏡頭5顆)，總賭資新台幣94萬2000元；本案負責人、工作人員、放款人員等5人依賭博罪移送新北地檢偵辦，另賭客等13人依社會秩序維護法送辦裁罰。

蘆洲警分局呼籲，蘆洲警分局落實社區警政工作，於年前加強查緝賭博，掃蕩轄內賭場遏止歪風，以維護社會善良風俗。