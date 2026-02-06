公寓車庫變身「地下賭場」 蘆洲警破獲天九牌職業賭場逮18人

蘆洲分局延平所所長忻厚成說明案情。（記者李健興翻攝）

【警政時報 李健興／新北報導】蘆洲分局延平所積極布建社區友善通報網，避免職業賭場於轄區流竄，於日前接獲情資於蘆洲區長安街某處民宅進出複雜，經多日蒐證，向新北地方法院聲請搜索票獲准，前往破門查緝，查獲負責人、工作人員、放款人員及賭客共18人涉嫌賭博罪，全案依法移送新北地檢偵辦。

該處公寓一樓為車庫，經偵查隊、延平所共組專案小組，多日蒐證發現可疑人員自公寓進出，立即發現進入通道，發現車庫後方竟暗藏賭場，於員警破門時，賭場內賭客為避免被查扣賭資，甚至異想天開將錢放入馬桶水箱、各處夾層內，仍遭專案小組識破全數查扣。

該賭場除把風人員，還有放款人員在內，供賭客借款周轉，讓賭客能繼續進行天九牌賭博，員警於現場查獲負責人、工作人員、放款人員共5人及賭客13人，查扣天九牌1副、骰子1批、點鈔機1臺、監視器主機1臺、監視器主機(鏡頭5顆)，總賭資新台幣94萬2000元

蘆洲分局呼籲，警方將落實社區警政工作，於年前加強查緝賭博，掃蕩轄內賭場遏止歪風，以維護社會善良風俗。

