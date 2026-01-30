公寓陽台竄大火！疑電線走火 15人疏散民眾披浴巾逃

公寓的二樓陽台突然起火。（圖／東森新聞）





今（30日）凌晨，台北萬華發生火警事件。一處公寓的二樓陽台突然起火，火勢不小，延燒速度也快，消防獲報後迅速到場灌救，同時緊急疏散住戶，甚至有民眾披著浴巾逃出來，初步研判疑似因為電線走火，才會釀禍。

深夜巷弄內，民宅竄出橘紅火舌，伴隨陣陣濃煙，大火不斷燃燒，陽台上的物品全被燒毀，消防人員獲報趕抵，佈好水線進行灌救。

鄰居vs.記者：「（有住人嗎），有啊一個孩子，他媽媽去基隆，今天晚上有跟我說，她明天要回來，現在二樓家裡有孩子。」

事發就在北市萬華環河南路二段上，30號凌晨1點多，警消初步研判，起火原因疑似是電線走火，這一燒嚇壞周遭鄰居，一共疏散15人，屋主也及時逃生，所幸沒人因此受困，不過詳細起火原因仍有待火調，進一步調查釐清。

