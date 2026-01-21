公寓電梯飄惡臭！一查才知77歲翁跌落井底 遺體遭反覆輾壓嚴重腐爛

電梯。（示意圖／Pixabay）

印度中央邦博帕爾市（Bhopal）近日發生一起驚悚的電梯奪命意外，一名居住在「奇納夢想城」（Chinar Dream City）高級社區的77歲老翁普里塔姆（Pritam Giri Goswami），在本月6日出門後離奇失蹤，直到10天後，住戶們聞到電梯飄惡臭向警方報案，才發現老翁早已墜落於電梯井底身亡。更令人難過的是，老翁的遺體經反覆輾壓，已經嚴重腐爛。

根據外媒《NDTV》報導，這起事故發生於1月6日，住在博帕爾市奇納夢想城社區其中一棟3樓的77歲老翁普里塔姆外出，在等待電梯，當電梯門開啟時他未注意電梯車廂根本還沒到，踏入後直接摔落電梯井底身亡。但老翁家屬並不知道他發生意外，只因為他遲遲沒回家，在7日向米斯羅德（Misrod）派出所報案失蹤，但搜索行動遲遲沒有進展。

直到1月16日，社區內部散發出難以忍受的異味，有住戶通報維修，經維修人員與警方檢查電梯井道後，才在底部發現老翁遺體，但他的遺體經過至少10日反覆輾壓，早已腐爛。死者家屬憤怒指責，案發當日電梯就已故障，曾多次要求物業團隊巡檢卻遭冷處理，若當時能及時查看電梯井，或許還有救回老翁的機會。

此外，老翁家屬更揭露社區3樓的監視器早已損壞多年，氣憤表示，物業長期對公共設施維護不聞不問，才釀成這起慘劇。而當地警方表示，目前已針對此意外正式立案，並對該社區的維護團隊及相關負責人進行偵訊，釐清是否存在過失致死之罪責。

這起憾事曝光後，其他住戶也感嘆，該大樓電梯故障頻傳卻從未張貼告示，這起長達10日才被發現的命案，無疑是公共安全管理的重大缺失。

