公寓一氧化碳中毒 爆同戶女童前1天昏迷不治

新北市 / 綜合報導

新北市土城一處老公寓，今(3)日凌晨傳出多人一氧化碳中毒，更有消息指出，前一天下午，就有一名女童昏迷無呼吸心跳送醫，兩者間有沒有關係？根據警方調查，當時女童睡著叫不醒，但沒有人正在洗澡，初步排除是一氧化碳中毒，後續將相驗釐清。不過其實一氧化碳無色無味無臭，一般人很難注意，專家就表示推薦加裝強制排氣管線、或是一氧化碳探測器，確保居家安全。

走進事發公寓，其他鄰居的同戶房型，熱水器裝設在密閉陽台，上面長長的白鐵管可是保命關鍵，3日凌晨，新北市土城區這一排老公寓，傳出多人一氧化碳中毒，而其實前一天，同一戶就有一名女童昏迷送醫。

救護車十萬火急，擠在狹窄巷弄，當時警消獲報，1名11歲女童昏迷不醒，一度傳出與凌晨這件中毒案有關聯。附近住戶：「我聽到有救護車鳴笛，然後就走啦。」

目擊講看到有人送醫好多台救護車，不過經查女童是因為近期放寒假，比較晚睡晚起，媽媽來叫起床時發現昏迷不醒，沒有呼吸心跳搶救不治。當時並沒有人在洗澡，警方初步判斷，與一氧化碳中毒無關，後續將相驗釐清。

水電行業者：「這個是傳統的，以前這個不安全，要裝那個強制排氣的，白鐵的管子，把那個氧氣接出去嘛，把一氧化碳那些接出去，就比較安全。」

一氧化碳本身無色無臭無味，是因為含碳物質燃燒不完全而產生的氣體，這次案件就是因為住戶，將熱水器裝在不通風陽台。

根據消防署資料，歷年來一氧化碳中毒案例，超過8成都是因為不通風，少部分才是沒加裝排氣管，及衣物阻礙通風，但如果真的遇上，一氧化碳中毒，身體症狀還很可能誤導判斷。

消防專家林金宏：「很多人在一氧化碳中毒，他會誤以為，他是吃飽，等於說是食物中毒，或者是感冒，因為他的前期症狀，頭痛噁心嘔吐，跟食物中毒，還有感冒很像。」

講一氧化碳中毒症狀，土城凌晨驚傳一氧化碳中毒，好在送醫7人都沒有大礙，天氣冷不少民眾都喜歡，緊閉門窗洗熱水澡，但還是要多注意自身狀況，避免發生憾事。

