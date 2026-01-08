公寓、華廈、住宅大樓價跌 6都最慘

台南市無論是公寓、華廈或住宅大樓，建物平均總價都是呈現下跌趨勢，且跌幅最深。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

房市買氣進入寒冬，各類物件房價表現也逐漸分化。住商機構根據實價登錄統計，觀察去年第四季六都各類建物平均總價趨勢，六都公寓型產品全面下跌，其中台南市跌幅一成五，而華廈跌幅為一成一，住宅大樓部分，台南市跌幅百分之七，無論是公寓、華廈跟住宅大樓，台南市跌幅都是最深，成為下跌「三冠王」。

統計顯示，六都去年第四季各類建物中，以公寓產品房價下滑最為嚴重，台南市建物平均總價，台南從前年Ｑ４的四七五萬餘元，去年底降為四０二萬餘元，跌幅高達一成五，是六都中跌幅最多；華廈產品則各有漲跌，漲勢集中於雙北，台南前年Ｑ４為九百零三萬餘元，至去年底則為八百萬元，跌幅為百分之十一，也是六都跌幅最高。住宅大樓部分，台南前年Ｑ４為一三九二萬餘元，去年底則為一二九０萬元，跌幅百分之七，反觀其他五都，都是抗跌或漲勢，只有台南市全數都是下跌。

賴志昶分析，公寓與大樓總價漲勢呈現兩樣情，主因在限貸令大環境之下，行庫對屋齡偏高、且缺乏立即都更效益老公寓，估價相對保守，致使買方入手意願降低，價格難有支撐力道；反觀大樓因具備電梯、管理優勢，符合現代自住需求，加上營建成本高漲支撐新成屋價格，使得大樓價格相對抗跌。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨提醒，房市進入盤整修正期，意味市場正經歷「總體檢」，過去都會區「隨便買、隨便漲」，或「買老屋搏都更」思維，今年已不適用。在這波修正中，各類產品呈分化走勢，符合市場主流的都會區核心華廈、大樓產品，無論是否為高總價，都因產品稀缺，具有箭頭向上的強者恆強走勢；至於屋齡過老、無都更效益老公寓，或地點未處蛋黃區物件，價格持續下行，面臨價格回吐壓力。