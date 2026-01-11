公審前任「把營區寢室當砲房」挨告 女辯稱不熟！下秒手機響了

一名女子分手後心有不甘，竟上網爆料前女友在軍中亂搞，偵訊時又裝不認識想脫罪。（示意圖，Pixabay）

情侶分手後最怕遇到恐怖情人，女子小茹（以下皆化名）因為心有不甘，竟然在2024年初連續在4個臉書社團大肆爆料，指控宜芳「把營區寢室當砲房」，甚至曝光宜芳私照與軍職個資，宜芳被親友提醒後發現隱私被攤在陽光下，氣得決定報警提告，讓這場昔日情份徹底決裂。台南地院審理，依個資法重判5個月，易科罰金高達15萬元。

女子小茹和職業軍人宜芳曾是一對戀人，怎料分手後撕破臉，小茹竟在臉書社團狂發文，公然指責宜芳在軍中亂搞，把部隊寢室當砲房，並散布對方照片及個資，宜芳原本還蒙在鼓裡，直到親友瘋傳才發現自己成了社群焦點，心寒之餘只好報案處理。

廣告 廣告

審訊過程中，小茹一度上演大失憶，口口聲聲說不認識原告。檢察官為了拆穿謊言，在偵訊室直接撥號，小茹手機當場叮鈴作響，讓這場不認親的戲碼瞬間翻車，最後直到進了法院審理，才不得不承認兩人的過往。

台南地院法官翻閱兩人的聊天記錄後發現，小茹是因為在LINE對話中被激怒，才火速上網發文洩憤。即便小茹極力撇清發文者身分，從對話時間點到用字遣詞，完全就是吵架後的延伸，這些辯解顯得蒼白無力。法官近日做出裁決，認為小茹不僅損害宜芳名譽，更嚴重侵犯他人資訊自主權，由於小茹死不認錯且犯後態度惡劣，最終依非法利用個人資料罪判她5個月徒刑，得易科罰金15萬元，仍可上訴。

更多鏡週刊報導

豪門不倫玩出火！富商公公泳池欲溺斃前媳婦 她戀愛腦求法官放過恐怖情人

櫻花妹揪黑人「廁所交流」太大聲被抓包 店家PO網公審：想打砲去開房

想到就上！人夫揪女同事狂打「游擊戰」 元配送「洗門風床墊」公審小三