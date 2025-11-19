公審台灣人遭炎上！義大利老闆爆完粗口開新IG 遭抓包「道歉全刪了」

義大利披薩店老闆帕齊尼嘲諷台灣遊客16人只點5個披薩。（圖／翻攝畫面）

義大利蒙特卡丁尼市一家名為「瘋子披薩」（Pizzadal Pazzo）的老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini），日前拍攝影片嘲諷16名台灣遊客僅點5份披薩，遭炎上後拍片道歉，卻又被抓包在Google評論用髒話怒飆留下負評的網友。此外，有眼尖網友發現，老闆爆完粗口後關閉IG帳號，隔天重開新版本卻把先前的道歉都刪除。

回顧事發經過，帕齊尼當時在店內拍攝影片，期間以不雅字眼提及「那些該死的中國人」，並走向台灣遊客詢問國籍。遊客不明內情下報出「Taiwan」，並開心比讚，絲毫不知自己已成為網路公審素材。影片曝光後掀起熱議，不僅引發台灣人公憤，就連義大利同胞也不挺，風波持續延燒。

廣告 廣告

老闆隨後關閉IG帳號並二度拍片道歉，甚至高喊「我愛台灣」，試圖平息外界怒火。不過，台灣網友日前發現，有人在「瘋子披薩」的評論留下1星負評，以英文寫下「這真的只是文化差異。很多人習慣『共享披薩』的美國風格，或許沒有意識到，這在義大利有所不同」。沒想到，老闆同樣以英文嗆聲，怒飆髒話「fxxk u」。

不僅如此，眼尖網友昨天（18日）深夜在社群平台Threads發文稱，「義大利pizzadalpazzo披薩老闆在罵Fxxk後關掉帳號，一天後又重開的版本把道歉都刪了。」對此，其他網友紛紛回應，「這個老闆真的很噁」、「還可以這樣搞，繼續留負評」、「典型的I am sorry but not sorry」、「毫無悔改的意思吧」。

有眼尖網友發現，老闆爆完粗口後關閉IG帳號，隔天重開新版本卻把先前的道歉都刪除。（圖／翻攝自IG，pizzadalpazzo）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

小三數學考「1897－392」最接近選項 孩答1500被打錯！老師：是1600

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨！ 監視器全拍下網驚呆

台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧