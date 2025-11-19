公審台灣人遭炎上！義大利老闆爆粗口回嗆 重開新IG遭抓「道歉全刪了」

國際中心／施郁韻報導

義大利披薩老闆怒嗆16名台灣顧客，引發許多台灣網友灌爆。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG）

台灣旅行團近日在義大利用餐時，遭披薩店老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照，老闆遭炎上後拍片道歉。沒想到有網友眼尖發現，老闆關閉IG帳號後，再度開新版本卻把道歉文都刪除。

回顧事發經過，義大利一間披薩店老闆在影片中，用義語表示「親愛的，這裡簡直瘋了，我們這裡有16個中國人和日本人。幾個披薩？來，幾個披薩？幾個披薩？5個，16個人5個披薩，我給你們看看。」老闆接著爆粗口說：「那些該死的中國人，要我給你們看嗎？是的！我給你們看。」台灣遊客則表示來自「台灣」，老闆反嗆：「台灣滾吧，太棒了，台灣、台灣，他們連英文都聽不懂。」

隨後老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）發出道歉文，稱他深愛著中國和台灣人，「你們是如此美好、如此神奇的人民！我愛你們！」

事件爆發後，不少網友湧入給負評，引發台灣人的怒火，到Google評論區留下1星負評，以英文寫下「這真的只是文化差異。很多人習慣『共享披薩』的美國風格，或許沒有意識到，這在義大利有所不同」，老闆也怒飆髒話「fxxk u」。

有網友18日深夜在社群平台Threads發文表示，「義大利pizzadalpazzo披薩老闆在罵Fxxk後關掉帳號，一天後又重開的版本把道歉都刪了。」

