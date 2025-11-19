公審台灣人「義大利披薩店」開新IG 網抓包重點不見了

義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」的老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）拍片公審台灣人，引發兩國網友關注。（圖／翻攝自@pizzadalpazzo IG）





義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」的老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini），因為拍影片公審13個台灣客人點5份披薩，相關話題引發台義兩地網友的關注，甚至驚動蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）市長德羅索（Claudio Del Rosso）與台灣駐義代表蔡允中通話。有眼尖的網友發現，老闆在爆完粗口後關掉帳號，一天後又重開的版本把道歉都刪了。

事件起於老闆在餐廳內用手機錄影，他在影片中以不雅字眼稱呼台灣旅客，並說「那些該死的中國人」，隨後走向旅客詢問「你從哪裡來？」旅客誤以為是友善互動，還比讚、比YA並回答「Taiwan」，未察覺遭到嘲弄。

影片曝光後，引發大量批評，不僅台灣網友憤怒，部分義大利民眾也表示反感。事件發酵後，老闆於當地時間14日再度錄製影片，向中國與台灣民眾道歉，稱「我向中國和台灣的朋友們為我拍攝的影片道歉，你們都是非常棒、了不起的人。」他還提到自己曾到中國與台灣旅遊，並稱「你們都是美好、特別、了不起的人。我再次道歉，祝福你們！加油中國，加油台灣，你們是獨一無二、特別又美好的人。」

後來有網友發現，有人在店家Google評論中留言：「這真的只是一個文化差異。許多人習慣了美國『共享披薩』的風格，可能沒有意識到這在義大利是不同的...」。沒想到老闆竟回嗆髒話：「fxxk u」，顯然態度仍未改正。

老闆此舉再度招來不少網友的批評，「表面道歉，私下一樣」、「真的是垃圾店家」。

「Pizza Dal Pazzo」開新的IG，把道歉文都刪掉了。（圖／翻攝自pizzadalpazzo）

有台灣網友於18日深夜在Threads上發文表示，「義大利pizzadalpazzo披薩老闆在罵Fxxk後關掉帳號，一天後又重開的版本把道歉都刪了。」

網友也對此留言回應表示，「這個老闆真的很噁」、「直接檢舉起來」、「毫無悔改的意思吧」、「典型的I am sorry but not sorry」、「還可以這樣搞，繼續留負評」。

