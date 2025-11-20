公審台灣遊客被炎上 義老闆見台人上門送暖感動快哭 大批網友罵爆

義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」老闆拍片公審16名台灣旅客引發爭議，還驚動當地市長聯繫我駐義代表澄清。有台灣旅遊業者事後帶著民宿客人前去用餐，透露老闆近來接獲不少恐嚇電話與簡訊，聽到台灣人還願意來用餐，感動到快要哭出來，讓該名旅遊業者感嘆表示「站在不同角度看，事情或許會有所不同」，不料如此送暖行為引起大票台灣網友不滿，上千人留言狂轟。

整起爭議源自於台灣旅行團到義大利披薩店用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，讓老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）不滿，拿起手機錄影飆粗口，不知情的台灣人還對著鏡頭開心比讚。老闆將嘲諷畫面上傳至社群平台後，湧入大量負評，蒙特卡丁尼市市長甚至還為此致電我駐義代表澄清。

一位旅遊業者在Threads上發文，昨（19日）帶著民宿客人去該間披薩店，老闆聽到他們來自台灣時感動到快要哭出來了，也向他們解釋事情經過。老闆還表示，這幾天收到很多恐嚇電話與簡訊，還有人把他的電話發在求職網，說要找壽司師傅，搞得他每天電話、簡訊收不完。

原PO指出，一件事有不同的樣貌，站在不同角度看，事情就會有所不同，生活還是要過，老闆與老闆娘依舊認真做著披薩，員工也是認真工作，店裡坐滿了客人，文末還表示「與人玫瑰，手指撚香」，意指幫助他人時，自身也可獲得快樂與滿足。

不過PO卻引起一票台灣網友怒火，紛紛留言「第一次看到被歧視的人感謝歧視的人」、「點單太少可以用手機翻譯溝通，直接拍片用不同語言嘲諷，就是歧視」、「Reddit上面一大堆歐美人在炮轟老闆就是種族歧視」、「你說老闆解釋了事情經過，結果後面都在替老闆賣慘？完全沒有任何可信度」、「你是不是覺得自己的好特別、好善良、都跟別人不一樣？」、「台灣人總把同情對外，對自己人真是苛刻啊」。

也有網友認同原PO看法，「看完menu價格，就明白為什麼老闆生氣了」、「這麼小的店，十幾個人佔人家便宜，消費40歐、藉口一大堆，誰對誰錯 心裡有數」、「整件事發生並發酵了這麼久，但當事人的團友及導遊至今完全沒有現身，這一點其實已經大概可以看出誰對誰錯。」

