「公審」學生偷抄聯絡簿致學生患心病 國中導師判賠3萬9千元

〔記者張文川／台北報導〕台北市中正區某國中9年級陳姓學生，因為漏抄聯絡簿，而向同學借來補抄，張姓女導師卻在真相未明之際，在全班同學面前「公審」陳偷聯絡簿，還以「你好可憐」、「你不是可憐是可惡」侮辱學生，致陳生壓力過大，為此罹患創傷後壓力症候群；家長提起民事訴訟求償10萬元，台北地院法官判張姓導師應賠償3萬9000元。可上訴。

家長指控，2023年11月20日中午，張姓導師向全班公然指出陳同學竊取班上同學的聯絡簿，又在21日、22日出言「你好可憐」、「你不是可憐是可惡」、「你好可怕」侮辱正值身心發育期的國中生，使其難堪、不適，精神受到重大痛苦，事後經診斷患了創傷後壓力症候群，須心理治療至少1年，因此向導師求償2萬元醫藥費、8萬元精神慰撫金。

張姓導師答辯指出，起因是陳生11月初請假而未抄聯絡簿，11月20日有同學反映陳生於下課時間獨自留在班上，擔心他會擅自翻閱別人的聯絡簿，張女又於同時發現漏抄的聯絡簿內容已經補齊，問陳生是向誰借的，陳生拒不回答，她為了釐清事實，才逐一詢問全班同學，她只是提出疑問，，並未宣稱陳生竊盜，這應屬教師糾正學生不當行為的合理範圍；至於「你好可憐」，則欠缺實據和整體情境脈絡。

法官調取校方校安通報、校事會議調查報告，及所附的家長提供之錄音檔和譯文，可見導師於短時間內，反復、密集質問陳生「還是你偷拿來看？」、「如果你是偷拿的，那就是違反校規了。請問跟誰借？」、「沒有，代表你有偷翻人家聯絡簿喔？」、「你偷拿我們的聯絡簿？」。

導師見陳生不回覆，遂再作出結論「你偷拿別人的聯絡簿，不能這樣啊。」、「你偷拿誰的？」、「唯一的解釋，就是你在別人不在的時候拿人家的聯絡簿啊」、「你不用狡辯啊」，以判斷式語句、封閉式問題指涉陳生偷拿聯絡簿。但並沒有錄到家長指控的「你好可憐」、「不是可憐就是可惡」等語。

法官認為，綜觀對話整體脈絡，導師的發言已不僅止於單純、中性的提問，而是透過不斷重複相同的提問，接續以判斷式陳述，強化陳生有竊取聯絡簿行為的印象，確實侵害陳生的名譽權，不能僅因陳生不說出借用對象，就在全班同學面前付諸公審，以言詞製造壓力情境來逼供，導師的作法不是合理正當的查證手段，不能以教育目的來解除或減免其侵權的責任，判應賠償。

法官審酌後，依診斷證明的醫囑及心理衡鑑鑑定報告，判張姓導師應賠償1年醫藥費9000元，以及精神慰撫金3萬元，共應賠償3萬9000元。

