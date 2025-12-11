「公布不執行」財劃法？ 行政院重申：政府不會違法違憲

李慧芝今在院會後記者會回應《財劃法》相關議題。（翻攝自行政院YT）

立法院日前否決行政院提出的《財劃法》覆議案，傳出行政院可能對立院通過的版本採取「公布但不執行」的作法，對此，行政院發言人李慧芝今（11 日）表示，執行修惡版《財劃法》才會造成政府違法，公務員也無法違法，她強調，行政院跟財政部一定會依法行政，院長會做出最後決定，政府不會違法違憲。

有關《財劃法》議題，李慧芝今日在院會後記者會指出，財政部長莊翠雲昨日也有在立法院財政委員會說明，《財劃法》是財政基本法，行政院提出的版本是多次跟地方政府、各界學者共同參與討論，是現行共識度最高的《財劃法》，希望立法院能儘速審議院版《財劃法》。

後續媒體提及政院是否「公布但不執行」立院通過的《財劃法》版本，還指出部分人士也質疑，公布法律但不執行，是對抗憲政體系。

對此，李慧芝強調，執行修惡版的《財劃法》才會造成政府的違法，公務員也不能夠違反《公共債務法》，行政院跟財政部一定會依法行政，院長會做出最後決定，政府不會違法違憲。