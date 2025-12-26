公布割頸案乾哥全名！小商人嗆「惡法非法」：直接用憲法挑戰

社會中心／黃依婷報導

小商人先前就在紐約時代廣場刊登廣告，呼籲推動修法。（圖／翻攝自Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

2023年12月間，新北發生國中生割頸命案，23日高院二審宣判出爐，改判郭姓乾哥12年，林姓乾妹11年。先前就多次為此事發聲的網紅「小商人」也提到，礙於兒少法不得公開郭姓乾哥的名字，讓他不滿直言「惡法非法，那我就直接用憲法挑戰」。

網紅「小商人」發文，新北地方法院發函給新北割喉案的的被害人楊爸爸說，因為兒少法，不得在媒體上講郭姓乾哥的名字，原本打算好好在瑞士退休的他不僅傻眼「看到這個真的廢到笑」。

廣告 廣告

「小商人」痛批，「惡法非法，那我就直接用憲法挑戰。看憲法保障的參政權比較大還是兒少法比較大」，揚言要找人改名跟郭姓乾哥同名來選舉，政見發表會一定直接拿出來，選舉公報也直接寫，「看誰比較大，我頂多送政府保證金，我就偏要講」。

貼文曝光，引來網友留言，「這次了解到台灣法律真的可笑，搭配這張函文更是讓人感到悲哀，拼命保護加害人，被害人跟家屬被搞的像次等公民」、「小商人你不可以退休，因為社會需要你出來主持公道」、「為什麼要保護有惡意的人」、「牽扯到刑事就應該有條件不受兒少保護才是」、「感謝為受害家屬發聲」、「看到真的會怒欸」。

更多三立新聞網報導

下週又有冷氣團！寒流訊號現蹤 「這3天」低溫恐探個位數

炎亞綸認曾短暫入群！陳沂「揭3疑點」看傻：家寧恩將仇報

衝好市多吃「無菜單料理」！她1小時狂吃18道 160萬人朝聖

深入緬甸電詐園區！林秉宥揭內幕：多由中國福建幫掌控

