公布北高雄大願景藍圖 賴瑞隆：打造全球製造新核心

賴瑞隆召開「北高雄大願景」記者會。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人、立法委員賴瑞隆今(23)日在路竹區英鈿工業股份有限公司召開「北高雄大願景」記者會，以「扣件與晶片的製造首都」為核心，並提出產業、交通、生活到永續全面升級，讓傳統產業從高雄連結世界，打造北高雄成為下一個城市引擎、全球製造的新核心。他強調，北高雄是高雄北向發展樞紐，也是南台灣雙核心的中心點，未來將結合科技、永續、宜居，打造科技、人文與環境共融的智慧幸福城市。市議員黃彥毓、何權峰、議員參選人尹立、黃偵琳、黃敬雅、蔡秉璁及大高雄里長聯誼會副總主席許有長、林明雄皆出席力挺。

賴瑞隆指出，北高雄13區從湖內、茄萣、路竹、阿蓮、田寮、燕巢，到岡山、橋頭、永安、彌陀、梓官、楠梓、左營，串起扣件、金屬、傳統產業、半導體、航太與海洋科技等重要產業，同時結合沿海藍色經濟與山線永續農村，是高雄最具潛力的產業軸帶。賴瑞隆說明，岡山、燕巢、路竹的扣件、金屬與機械零組件占全國出口量的七成，是「世界螺絲之都」。面對全球競爭，將推動扣件產業全面升級，導入AI、自動化、智慧檢測，並結合航太產業鏈發展高附加價值技術，打造南部精密製造中心，要讓「傳產再起」成為高雄產業轉型的核心引擎。

賴瑞隆表示，茄萣、永安、彌陀、梓官等海線將以智慧漁港升級、低碳設施與友善環境設計打造藍色經濟新典範，推動漁業轉型為智慧漁業與藍色觀光並進的場域，並結合濱海旅遊與文化活動，打造「藍色旅遊走廊」。農業方面，阿蓮、田寮與燕巢是高雄重要農畜發展區，將推動智慧農業，輔以感測技術與AI數據分析提升產量，並強化農漁畜產加工加值，促進地方文化與特色觀光，讓農村有故事、有活力，農業成為年輕人回鄉創業基地。

高雄交通正在全面升級，包含捷運岡山—路竹延伸線通往台南，串連高雄、台南雙城科技廊帶；捷運紫線串連左營、楠梓、橋頭、燕巢與仁武，形成半小時生活圈；高屏第二快速道路與台61濱海公路提升運輸效率。賴瑞隆說明，北高雄的未來要靠交通帶動產業，將推動「導入智慧號誌聯控」、「AI交通流監測系統」、「電動公車與EV充電網絡」，打造綠色通勤新模式，讓便捷成為發展的開始。賴瑞隆強調，以智慧交通為核心，讓通勤更快、產業更強、城市更綠，讓高雄成為科技與永續並行的城市。

賴瑞隆表示，北高雄擁有工業的力量和山海文化之美，將串聯月世界、阿公店水庫與觀音山，打造山湖生態帶，並結合西拉雅、茂林風景區形成「山林×地質×湖泊」觀光圈，讓自然、生態與文化成為北高雄的觀光新品牌。在生活面，賴瑞隆承諾打造岡山秀傳、高醫、義大、國軍醫院的完整醫療網絡，運用遠距醫療、智慧健康管理讓市民獲得即時照護。人才方面，從左營半導體基地到橋頭高科實中，北高雄將建立完整的人才培育鏈，讓孩子在地成長、青年在地就業。

賴瑞隆認為，岡山與橋頭新市鎮是北高雄蛻變的雙核心，未來岡山以交通與產業優勢，打造北高雄副都心，包含大鵬九村625戶社宅、行政中心與轉運站開發，以及綠園道與文創園區，提升宜居與城市服務；橋頭新市鎮則以科學園區為引擎，搭配三橫三縱路網、台39線延伸與岡山第二交流道，加速人口移入，形塑智慧、宜居的新城市。

他強調，北高雄的願景不僅是產業升級，更是打造一座「科技創新、永續發展、宜居生活」並行的國際城市，北高雄是高雄的下一個黃金20年，我們不只在追趕，而是準備領航，要讓世界看見高雄的關鍵能量。

市議員、議員參選人及大高雄里長聯誼會副總主席皆出席「北高雄大願景」記者會力挺。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

賴瑞隆提出產業、交通、生活到永續全面升級，讓傳統產業從高雄連結世界，打造北高雄成為下一個城市引擎、全球製造的新核心。 圖：賴瑞隆辦公室/提供