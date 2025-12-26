公布反年改法案 賴清德批示：將使公教年金提早破產、明顯違憲

賴清德指出，本次修法將使公教年金制度提早破產。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院在國民黨團與民眾黨團聯手下，通過停砍公立學校教職員年金及公務人員年金，行政院院會今（26）日拍板，採取「副署不執行」並聲請釋憲。對此，總統賴清德公布法律，並批示指出，本次修法將使公教年金制度提早破產，明顯違反憲法第70條，剝奪行政院預算提出權。他認為，為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。

總統府發言人郭雅慧今下午表示，立法院在今年12月18日咨請公布《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》二法之修正條文。公教年改攸關重大公共利益，總統在今日公布並作批示。

郭雅慧說明賴清德批示內容如下：「年金改革涉及國家財政永續，牽動世代公平正義，本次修法將使公教年金制度提早破產，國人額外負擔財務缺口，明顯違反憲法第70條，剝奪行政院預算提出權；侵害憲法增修條文第6條第1項考試院掌理公務人員退休撫卹職權等之虞。為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。」

郭雅慧補充，立法院在今年12月12日三讀通過修正《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，行政院、考試院相關機關對本次修正內容均深感遺憾，總統並將上開批示內容分別致函五院院長。

