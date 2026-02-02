《WE ARE》公布國際共演卡司 點燃除夕夜搖滾能量

記者劉昕翊／綜合報導

文化總會今（2）日驚喜釋出《2026 WE ARE 我們的除夕夜》國際共演亮點，不僅平民天后徐懷鈺Yuki與京都橘高校吹奏樂部的跨界合作，日本傳奇樂團FLOW也將聯手icyball冰球樂團，帶來Spotify全球播放次數破億的《火影忍者疾風傳》主題曲，點燃除夕夜最熱血的搖滾能量。

去年底與「翡翠騎士」在臺灣各地掀起行進管樂旋風的「橘色惡魔」，今年再度回到《WE ARE》舞臺，與徐懷鈺共同詮釋紅遍大街小巷的經典歌曲〈怪獸〉。學過薩克斯風的徐懷鈺說，第1次近距離欣賞橘色惡魔演出，感覺和藝人唱歌跳舞一樣，會隨著旋律自然踏步，但同學們的樂器很重，比較辛苦。橘高校吹奏樂部同學久保也分享，這首曲子從開始練習到完成，大概花1至2個月的時間，對他來說是一次全新的嘗試，在設計動作的過程中真的覺得非常有趣，舞蹈裡也加入MV裡的一些手勢，藏了很多小巧思在裡面。

另外，成軍超過20年、第7次來到臺灣的FLOW則分享，雖然已經來臺灣很多次，但一直很少有機會認識臺灣的音樂人，這次能有機會和icyball冰球樂團共演，他們非常開心，而每次來臺灣辦演唱會，真的覺得大家對日本都非常了解，且非常喜歡日本的音樂、動畫、文化，最驚訝的是演出時的MC也能用日文進行，大家理解的程度高到會讓人以為是在日本一樣，並期待未來有機會再次來臺舉辦專場演出。

首度挑戰日文演唱的icyball冰球樂團主唱王則說，壓力爆表，他不會日文，第1次這麼努力的背歌詞，他快哭出來了，好可怕；鍵盤手蒙也指出，這次和FLOW合作的曲目是世界名曲，因此在編曲上格外謹慎，希望在保留原曲精神的同時，加入鍵盤的編制，帶給觀眾全新的感受。

文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於2月16日晚間8時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送，詳細資訊可關注文化總會Facebook、Instagram粉絲專頁。

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》國際共演亮點，徐懷鈺Yuki與京都橘高校吹奏樂部共同詮釋紅遍大街小巷的經典歌曲〈怪獸〉。（文總提供）

去年底與「翡翠騎士」在臺灣各地掀起行進管樂旋風的「橘色惡魔」，今年再度回到《WE ARE》舞臺。（文總提供）

日本傳奇樂團FLOW聯手icyball冰球樂團，帶來全球播放次數破億的《火影忍者疾風傳》主題曲。（文總提供）