公布太平青鳥轉型影片 童子瑋談基隆老校舍的「下一段故事」

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／基隆報導

基隆太平青鳥書店日前歇業，外界關注太平國小老校舍的未來方向。基隆市議會議長童子瑋今（29）日公布太平青鳥轉型短片，指出在書店最後營業日與前校長陳建文登上校舍，一起討論下一階段規劃；童認為，太平國小融合山海風景與在地歷史，非常適合轉型為「青年旅宿」，成為旅人走進基隆的第一站。

童子瑋表示，陳建文校長在談起太平國小的位置時，從罾仔寮漁村到港口繁盛的歷程，完整見證基隆的變化。而校舍頂樓的無敵海景更是訪客必定驚嘆的景致，也成為青鳥書店吸引許多旅客的重要特色。

童子瑋指出，書店結束營運後，太平國小未來應走向何方，是基隆人共同關心的議題，他一直認為「青年旅宿」是值得探索的方向，類似日本尾道市將老建物改造成旅宿的模式，讓旅人真正住進地方，以生活節奏去認識一座城市。他說，若能把這樣的概念帶入太平國小，或許能讓這裡從「看風景的書店」，成為「認識基隆的起點」。

「基隆市府將於明年初重新招標，現在每一個想法都可能影響太平國小的未來。」童子瑋強調，不論是打造旅宿、展演空間，或是其他尚未被提出的發展模式，他都歡迎市民共同提供意見，為這座坐擁山海景致的老校舍尋找最適合的下一段故事。

照片來源：翻攝自童子瑋臉書

