公布學測國、英作文評分原則 大考中心：換位思考可獲好評分

大批考生在1月間完成115學年度的大學學科能力測驗後，多會關心各科的評分標準，尤其國文科和英文科有非選擇題的作文更是引發關注。

大考中心2日特別針對作文的評分原則進行說明，強調像國文作文的第2小題以幾米的圖思考人際之間的情感互動、討論產生隔閡的原因，強調如果能試著換位思考並傳達自己的回應，就能獲得好的成績。

大考中心國文考科閱卷召集人陳昌明指出，「有講說你看那個小孩跟那個大人頭碰著頭，他說最想和你頭碰頭說說話，然後大人也說是 ，這感覺上是一個彼此的溝通。」

廣告 廣告

此外，英文作文的主題「寵物」，大考中心強調，如果考生能具體描述飼養寵物盛行的原因以及可能造成的影響，加上用字適切，也能獲得佳績。

大考中心英文考科閱卷召集人賴惠玲說明，「有一些集中討論寵物帶來的角色的改變，譬如說很多考生都會寫說，這個很多寵物帶給他一種幸福感，就養毛小孩。」

面對全球化的趨勢，大考中心強調，英文的運用有其重要性，可是從閱卷過程中發現不少考生對於英文詞彙的語意及使用，以及英文拼字，仍然有加強的空間，還有考生較難掌握時態的基本文法，都是應該要加強及注意的部分。