公布新型「川普級」戰艦設計 川普推動美海軍「黃金艦隊」藍圖

美國總統川普（Donald Trump）在海湖莊園圖書館公布海軍新型「川普級」（Trump class）戰艦設計，強調這款先進作戰艦艇將取代現有「老舊、疲憊、過時」的美國艦隊。川普表示，這些戰艦將有助於維護美國軍事優勢，重振造船業，並讓「全球敵人感到恐懼」。

川普公布新型戰艦設計。（圖／美聯社）

川普在美東時間22日下午與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）共同宣布此計畫，作為他所稱「黃金艦隊」（Golden Fleet）願景的一環。首艦將命名為「無畏號」（USS Intrepid），並宣稱其性能將遠超歷史上任何同類艦艇。他在演講中表示將積極參與戰艦設計，「美國海軍將和我一起主導這些艦艇的設計，因為我是一個非常注重美感的人。」

川普在佛羅裡達州海湖莊園發表談話時指出，新艦將是「速度最快、體積最大、火力比過去戰艦強大百倍」的軍艦。他表示，該艦尺寸將超越二戰時期的愛荷華級戰艦，並計畫整合多項先進武器系統，包括高超音速飛彈、核巡航飛彈、電磁軌道炮及高功率雷射武器。

不過，這些技術多數仍處於研發或測試階段。美國海軍過去曾投入數億美元、歷時超過15年嘗試在艦艇上部署電磁軌道炮，最終於2021年正式中止計畫。雷射武器近年雖逐步登艦，但實際作戰用途仍有限，目前僅有一款用於干擾無人機感測器的雷射系統，歷經八年研發後，部署於八艘驅逐艦上。

此外，將核巡航飛彈部署於水面艦艇，可能涉及違反美俄之間的不擴散相關條約，引發外界疑慮。

川普推動海軍打造「黃金艦隊」。（圖／美聯社）

一名不具名的美國官員向美聯社透露，新型戰艦目前仍處於設計階段，預計將於2030年代初期開始動工。

根據「黃金艦隊」官方網站資訊，這款被定位為「飛彈戰艦」的新艦，外型尺寸接近愛荷華級戰艦，但排水量僅約35,000噸，約為後者的一半，並將大幅降低人力需求，船員人數介於650至850人之間。其主要打擊能力將以飛彈為核心，而非傳統的大口徑艦炮。

