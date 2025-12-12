公布明年金價上漲三情境 世界黃金協會：最樂觀可漲30%

世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，當前金價已基本反映市場對宏觀經濟的主流預期，而2026年黃金價格走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。

中通社報導，世界黃金協會表示，金價上漲的情境一：溫和上揚（漲幅5%至15%），若2026年全球經濟增長動能放緩但未全面衰退，美國勞動力市場降溫、AI概念股回檔加劇波動、消費疲軟倒逼貨幣政策寬鬆，則利率下行、美元走弱、央行買盤延續及亞洲機構資金流入將共同推動金價上漲5%至15%。

情境二：強勢上攻（漲幅15%至30%），若地緣衝突惡化（如俄烏局勢升級）或全球貿易加速分裂（如中美關稅戰重啟），引發同步性全球衰退，美聯儲或被迫大幅降息，資金將湧向黃金避險。此情境下，黃金ETF買盤或主導漲勢，金價或飆升15%至30%。

情境三：承壓回落（跌幅5%至20%），若美國總統特朗普政府財政與產業政策帶動超預期經濟增長，通膨反彈或迫使美聯儲維持高利率甚至升息，美元走強將削弱黃金吸引力。投資者可能解除避險頭寸轉向股票等風險資產，金價或下跌5%至20%。

外界分析認為，無論從當前的強勢表現到未來的多空博弈，黃金市場的狂歡仍在繼續，無論是央行持續囤金的長期策略，還是ETF資金的短期進出，都將成為影響金價走勢的關鍵變量。

世界黃金協會數據顯示，國際金價今年以來漲幅約60%，累計回報率超60%，年內超過50次突破歷史新高，有望創下1979年以來最強年度表現。這一輪漲勢背後，地緣政治緊張、經濟不確定性攀升與美元走軟等因素形成合力，驅使投資者與各國央行持續增持黃金，推動金價一路狂奔。

全球央行與黃金ETF成為本輪金價上漲的核心引擎。根據12月7日公布的數據顯示，中國央行連續13個月增持黃金，截至11月底儲備量達7,412萬盎司（約2,305噸），其中11月單月增加3萬盎司（約0.93噸）。

不僅中國央行買入黃金，根據全球黃金協會的統計數據，今年10月各國央行對黃金的需求依然強勁，淨購金量達53噸，月增36%，延續全年的強勁態勢。截至10月，今年以來全球央行已公布的淨購金總量達254噸，儘管相較於前三年增速有所放緩（或受高位價格抑制），但仍為金價提供了關鍵支撐。

其中，波蘭國家銀行當月購買16噸黃金，使其黃金儲備增至531噸，今年以來，波蘭國家銀行購買了83噸黃金，是全球央行中最大的黃金買家；巴西中央銀行10月增持16噸，9月曾購入15噸，目前黃金儲備達161噸。

另一大主力資金則來自黃金ETF。數據顯示，全球黃金ETF已連續六個月淨流入，11月底持倉量達3,932噸，2025年新增規模超過700噸，有望創年度最大增幅。中國市場成為最大增量來源：華夏黃金ETF（518850）規模突破人民幣百億元，11月大陸國內黃金期貨成交額年增長56.7%；全球最大黃金ETF—SPDR Gold Trust（SPDR）截至12月5日持倉量達1050.25噸，較年初增加177.73噸。

國際金價自2025年初的2,650美元/盎司一路飆升至4,000美元/盎司上方。數據顯示，1971年以來九輪黃金牛市平均持續32個月、漲幅172%；而本輪行情自2022年11月啟動至今年11月已漲36個月，漲幅達均值的88%，仍處於上行通道。

