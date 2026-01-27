公布汙水下水道接管進度超標 基隆市府曝3年完成逾萬戶

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

針對外界質疑基隆市政府汙水下水道管線接管狀況，基隆市政府今（27）日召開記者會，向市民公開說明工程推動現況與實際成果，釐清外界質疑。

「自112年起，市府克服重重困難，推動汙水下水道工程。」市府副發言人鍾明強調，截至114年，全市總戶數為168322，已完成接管戶數共10071戶。這3年內平均1年接管戶數為3357戶，高於過去108至111年的年均3155戶，顯示汙水建設的重要進展。

基隆工務處長簡翊哲更指出，原規劃市區管線計畫長度為3822公尺，截至114年已完成鋪設4375公尺，進度已超越原訂目標。前工務處長、現任交通處長陳耀川也補充說明，早期因爲基隆市區施工環境複雜、道路條件受限，汙水下水道接管工程一度停滯，然而自112年起，市府克服重重困難，推動汙水下水道工程進入市中心仁愛區。

基隆市府指出，由於施工範圍多位於人口密集、交通繁忙的重要商圈，包括仁愛市場、東岸商場、仁三路廟口夜市、愛四路夜市、仁四路美食街、孝三路美食商圈及崁仔頂魚市等，市府在施工過程中特別以降低交通衝擊、提升施工效率為優先考量，務求將對市民生活的影響降至最低。

簡翊哲進一步說明，預計於115年上半年完成愛三路口、南榮幹線及田寮河幹線工程，後續也將把中山區汙水幹線銜接至汙水處理廠，逐步完善全市汙水處理系統。

市府發言人呂謦煒表示，汙水下水道工程雖屬看不見的建設，卻是城市進步與環境永續的重要指標。隨著工程深入市區，後續接管作業將更加細緻，推動難度也隨之提升；市府仍將持續努力，在地下默默施工、在地上守護市民生活，讓河川更潔淨、城市更宜居。

呂謦煒強調，市府期盼這一條條逐步完成的汙水管線，能成為基隆邁向乾淨城市的起點，也讓下一代感受到城市改變的成果。

照片來源：基隆市政府

