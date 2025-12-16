公布與台南市民約定書 陳亭妃：台南的未來我們一起走

記者李鴻典／台北報導

爭取民進黨台南市長選舉提名的民進黨立委陳亭妃強調，人民是頭家，台南的未來，交給市民決定，她近日公布《陳亭妃與台南市民的約定書》，陳亭妃說，這些，不是口號。是市民可以拿來對照、監督、要求她的見證，台南的未來我們一起走。

陳亭妃說，這些不是口號，是市民可以拿來對照、監督、要求她的見證，台南的未來我們一起走。（圖／翻攝自陳亭妃臉書）

「人民是頭家，台南的未來，交給市民決定」陳亭妃14日在關廟聯誼會，公布《陳亭妃與台南市民的約定書》。

陳亭妃說明，這是她走遍台南37區、聽到的聲音，整理成一份可以讓市民監督陳亭妃的市民的約定書。她把市民的期待，濃縮成「1到7」的台南藍圖——共同用點、線、面串連大台南。

陳亭妃近日公布《陳亭妃與台南市民的約定書》。（圖／翻攝自陳亭妃臉書）

《一個大台南》、《溪南溪北連結》、《科技三軸》結合農業、半導體、綠能、AI等科技軸心，帶動產業與就業。

《四季農漁產》讓農漁民一年四季都安心。

《五大觀光軸》讓人走進台南各地創造經濟。

《福利六都齊》只要台南不足，就一次補足。

《交通七彩行》用交通打通城市任督二脈。

陳亭妃強調，這些，不是口號，是市民可以拿來對照、監督、要求她的見證。她說，27年來，始終把台南當成一生的牽手；人民是頭家，讓人民來決定台南的未來。陳亭妃強調，台南未來市民決定，台南的未來我們一起走。

