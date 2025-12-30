公布與顧立雄視訊會議畫面...賴清德譴責中國「破壞區域穩定挑釁國際秩序」：台灣不挑爭端、但絕不退讓

中共在我國周邊進行軍演，總統賴清德今（30）日下午表示，稍早他和國防部進行視訊會議，要求相關單位沈著冷靜、嚴密掌握，他並譴責中國以軍事威嚇破壞區域穩定，對國際秩序公然挑釁， 「台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。」

賴清德今日下午在臉書發文表示，稍早他與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，他也要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。

廣告 廣告

賴清德指出，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，「我要表達最嚴厲的譴責。」

賴清德說，近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平，「我要再次強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓」，國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。

賴清德也要肯定國防部對相關情勢的事前掌握與妥善應處，秉持有節、有序、有管制的因應作為，守衛國土、確保國家安全，「最後，請全體國人與我一起，給予第一線國軍及海巡弟兄姊妹最大的支持，感謝他們全力守護我們的日常生活。只要我們團結一致，就能共同抵禦脅迫，捍衛台灣的民主與自由。」

賴清德也公布視訊會議照片，他身邊的是國安會秘書長吳釗燮、國安會諮委劉得金，視訊的另一頭則是國防部長顧立雄和國防部相關人員。

（圖片來源：賴清德臉書）

更多放言報導

中共圍台軍演是「賴清德狂踩紅線」？鄭麗文稱台灣有民進黨倒八輩子楣：兩岸越對立越有利販賣「芒果乾」

停砍年改法案「副署不執行」、在野彈劾總統...周玉蔻分析朝野憲政大戰：彈劾案完敗、賴清德獲「無敵星星」！指2026年台灣政情「謹慎樂觀」