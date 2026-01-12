公布興達煤電歸零承諾書 環團點名民進黨7立委未簽署

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟連袂台南市空汚暖化自救會、南部反空汙大聯盟、高雄健康空氣行動聯盟、屏東縣環保聯盟等南高屏環團今日在立法院舉辦記者會，公布「終結第三台灣悲情，從興達煤電永久歸零開始」承諾書的簽署名單。（台灣健康空氣行動聯盟提供）

九合一選舉將在明年登場，環團針對有志參選嘉南高屏縣市長的立委，公布「興達煤電永久歸零」簽署名單，包含國民黨台南市長參選人謝龍介、國民黨高雄市長參選人柯志恩、國民黨屏東縣長參選人蘇清泉、民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、民進黨立委陳亭妃都已簽署。而陳亭妃是唯一簽署的執政黨立委，民進黨立委賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、許智傑、林俊憲、蔡易餘、王美惠均未簽署。

台南市空汙暖化自救會召集人陳建大明12日指出，南台灣長期承受工業與老舊燃煤電廠所帶來的空汙，不該再用健康去補電力缺口，能源政策必須同時兼顧供電穩定與公共健康，電要穩，肺也要穩；讓南部人，呼吸有尊嚴。

他強調，謝龍介、柯志恩一致表態簽署承諾書，民進黨立委林俊憲成了唯一未能及時回覆民團承諾書的台南市長準參選人。而在綠營高雄市長黨內初選白熱化之際，賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、許智傑這4位參選現任立委，在興達煤電永久歸零健康與氣候正義議題上共同踟躕不前。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英則說，民進黨在高雄長期執政27年，空汙始終沒有顯著改善，永遠是6都末段班，賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑過去號稱「八仙過海」擔任立委，卻沒有人真正為南部人的環境發聲，上一屆陳其邁敢簽署「無煤城市」的承諾，為什麼4位至今不願簽署？難道是不在乎南部人的健康？呼籲未來的高雄市長候選人積極作為，為南部民眾的健康負責。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，去年立法院經濟委員會通過2025年高雄減煤100萬噸主決議，是賴瑞隆、蔡易餘和何志偉在立院行使中央民代權責的重要貢獻。該委員會去年砍刪台電購煤預算60億元，賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、陳亭妃、王美惠、蔡易餘，都是出席或列席參與共識決的貢獻者，盼有志角逐嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣百里侯的這些現任立委，不分藍綠，都能夠後續補承諾興達煤電永久歸零，堅定支持並戮力促成「興達煤電永久歸零。

