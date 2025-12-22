公布艾普斯坦案文件卻大量塗黑 美司法部：與總統無關

在美國國會強制要求下，美國司法部當地19日下午在網站上公布艾普斯坦案相關卷宗，但因當中大量文件、照片遭塗黑，引發受害者與民主、共和兩黨同聲抨擊，質疑司法部未依法公開所有檔案。

美國司法部公布的艾普斯坦案中，有大量文件、影像被塗黑。（圖／美聯社）

美聯社報導指出，截至20日，至少有16份檔案無故消失，其中包含了多張裸女畫，以及一張拍攝艾普斯坦家中堆滿照片的影像，且在照片堆的一隅出現了艾普斯坦與川普夫妻的合照。

有眾議院民主黨議員質疑，司法部可能掩蓋更多資訊，呼籲應保持公開透明；部分國會議員則表示，要對司法部長邦迪（Pam Bondi）提出藐視國會的指控。

廣告 廣告

司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）對此澄清，稱是因為收到受害者保護團體關切而移除照片，並強調此舉與總統毫無關係，「我們沒有掌握完整資訊，因此當受害者團體提出疑慮時，我們就會先將影像下架。」

被害人權益倡導者艾瑞德（Gloria Allred）也指出，已公開的檔案中可能存在「遮蔽不足」的問題，「本應被遮蔽的潛在受害者、倖存者影像卻未經處理，有些甚至可能是女性裸照。」

布蘭希則表示，相關影像經過審查確認是否需要遮蔽處理後，就可能會再重新上架；同日清晨，美國司法部已恢復其中一張包含川普在內的影像，並稱經確認該張照片並不會導致受害者身分曝光，因此重新上架。

美國司法部21日重新上傳的照片。（圖／美國司法部）

布蘭希表示，「預計接下來幾週會再釋出數十萬份文件，這些文件會有很多人審視，我們希望能確保在釋出資料的同時，可以保護每一位受害者。」