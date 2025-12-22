公布艾普斯坦案文件卻大量塗黑 美司法部：與總統無關
在美國國會強制要求下，美國司法部當地19日下午在網站上公布艾普斯坦案相關卷宗，但因當中大量文件、照片遭塗黑，引發受害者與民主、共和兩黨同聲抨擊，質疑司法部未依法公開所有檔案。
美聯社報導指出，截至20日，至少有16份檔案無故消失，其中包含了多張裸女畫，以及一張拍攝艾普斯坦家中堆滿照片的影像，且在照片堆的一隅出現了艾普斯坦與川普夫妻的合照。
有眾議院民主黨議員質疑，司法部可能掩蓋更多資訊，呼籲應保持公開透明；部分國會議員則表示，要對司法部長邦迪（Pam Bondi）提出藐視國會的指控。
司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）對此澄清，稱是因為收到受害者保護團體關切而移除照片，並強調此舉與總統毫無關係，「我們沒有掌握完整資訊，因此當受害者團體提出疑慮時，我們就會先將影像下架。」
被害人權益倡導者艾瑞德（Gloria Allred）也指出，已公開的檔案中可能存在「遮蔽不足」的問題，「本應被遮蔽的潛在受害者、倖存者影像卻未經處理，有些甚至可能是女性裸照。」
布蘭希則表示，相關影像經過審查確認是否需要遮蔽處理後，就可能會再重新上架；同日清晨，美國司法部已恢復其中一張包含川普在內的影像，並稱經確認該張照片並不會導致受害者身分曝光，因此重新上架。
布蘭希表示，「預計接下來幾週會再釋出數十萬份文件，這些文件會有很多人審視，我們希望能確保在釋出資料的同時，可以保護每一位受害者。」
其他人也在看
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 122
「民進黨出賣先賢理念」 學者曝藍白「這法案」激到政院不副署：治理無能才出狠招
行政院長卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》修正案，對此，民眾黨今（21）日舉辦「 憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」論壇，國立台灣大學政治系退休教授、前考試委員黃錦堂於會中表示，民進黨出賣了黨內先賢的議會民主理念。黃錦堂表示，此次政院的不副署，是一種選戰上的謀略，原先不一定是針對《財劃法》，因為《財劃法》11月14日就三讀通過，而11月20號政......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 30
《憲法訴訟法》新制立法程序有重大瑕疵 牴觸憲法即日起失效！
即時中心／林韋慈報導立院藍白黨團去年修正憲法訴訟法，讓憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經由大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，導致憲法法庭實務運作困難，民進黨團總召柯建銘等人提起釋憲；憲法法庭今（19）日宣判，新制立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自本判決公告之日起「失其效力」。民視 ・ 1 天前 ・ 85
恐懼、失眠！4專業心理師進駐中山站 即起開設「安心關懷小站」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台北捷運19日發生重大突發公共安全事件，造成4死11傷，由於地點就在人潮眾多的中山站，部分民眾因親歷或目睹事件過程，可能出現恐懼、驚嚇、失眠等心理衝擊，台北市衛生局今（22）日有最新心理支持與關懷措施上路，由4位專業心理師進駐中山站R7出口開設「安心關懷小站」，提供心理關懷、支持與諮詢，每天服務從下午1點開始，至晚間...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
「行政院長不副署是煙霧彈」 黃國昌：關鍵是賴清德拒絕公布法律
行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過、覆議失敗的《財劃法》修法，民眾黨主席黃國昌今（21）日表示，行政院長不副署從頭到尾就是煙霧彈，行政、立法之間相互checks and balances（制衡）的關係，在覆議制度結束時就結束了，今天問題的關鍵是總統賴清德不公布法律。黃國昌說，行政院長不副署這件事，全台灣沒人聽得懂，副署制度在我國《憲法》本文裡面，以法律案......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 4
中和區11萬戶老公寓想回春 適用補助要先解決「這事」
新北市有超過95萬戶、屋齡30年以上的老公寓，其中，中和區人口密集，多數為五層樓以下老公寓將近11萬戶，平均屋齡近35年，內政部以特別預算50億挹注於「老宅延壽機能復新計畫」，協助進行「老宅延壽」，內政部多次與民眾接觸，發現民眾最為關心「違建能否一併處理」。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
標示寫0卻檢出「反式脂肪」！北市衛生局揪4沙拉醬、美乃滋違規下架
反式脂肪被視為影響心血管健康的重要風險因子。臺北市政府衛生局日前公布114年油脂類產品反式脂肪酸標示查核結果，在抽驗的25件產品中，共有4件標示不符規定，不合格率達16%，衛生局已依法處理，並提醒消費者留意營養標示，降低健康風險。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 1
基準日未定！嘉義市議會通過「普發6000」 議員批市府扭扭捏捏
嘉義市議會臨時會今天（22日）上午召開聯席會議，審議通過市府提出「加碼普發現金每人6千元計畫」共16億2100萬元，待送明天二、三讀會確認；近來網路瘋傳發放作業相關訊息，多位議員認為市民恐遭誤導，要求市府說清楚減少爭議，席間市府建設處長呂獎慧表示，待議會正式通過追加預算後，市府才會公告發放資格基準日自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
彈劾賴清德 黃國昌：全國辦完公聽會才會進行投票表決
[Newtalk新聞] 針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，國民黨團、民眾黨團19日宣布彈劾賴清德總統。民眾黨主席兼黨團總召黃國昌今（21日）表示，目前會先在全國各地辦公聽會，之後才會進行投票表決的程序，邀賴清德總統以「被彈劾人」身份列席說明。 民眾黨下午舉行「憲政還是亂政」公民論壇，黃國昌會前接受媒體聯訪，黃國昌指出，針對彈劾文上週五已連署完畢，也送到立院議事處，週二就會排入程序委員會，預計週五提出彈劾程序草案，包括何時召開全院委員會、程序如何進行等，他這兩天在跟國民黨立委羅智強密切討論當中。 黃國昌說，民眾黨團慎重看待彈劾程序，未來會在立院先召開公聽會，同時也依立法院職權行使法規定，邀賴清德總統列席說明，「請賴清德總統注意，不是邀請你來進行國情報告，是依照立法院職權行使法規定，請你以被彈劾人的身分列席說明！」 黃國昌表示，他也提醒賴清德總統不要誤會，可以請被彈劾人須列席說明，這條文跟新國會一點關係也沒有，而是賴自己當立委時就通過的條文，不知道會不會到時候又說這條文違憲、立法院沒有資格邀請被彈劾人列席說明，然後司法5位獨夫又要急忙出來幫忙「賴皇帝」洗地。 黃國昌強調，民進黨政府現在做什麼新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 3
240億打造藥物韌性 賴總統喊話儘速通過總預算
（中央社記者陳婕翎台北21日電）總統賴清德今天提到，打造醫療韌性，未來4年將挹注新台幣240億元執行「國家藥物韌性整備計畫」，呼籲立法院儘速通過明年度總預算案。中央社 ・ 21 小時前 ・ 5
隨機砍人案防創傷 北市衛生局24小時心理支持、設置關懷悼念空間
台北捷運昨（12/19）發生隨機砍人案，熟悉的和平街景染上鮮血，畫面觸目驚心；為協助受影響民眾及家屬穩定情緒，台北市衛生局啟動「心理諮詢安心方案」，共有6大措施，確保市民在事件後關鍵期間獲得充分支持。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 小時前 ・ 4
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 197
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前 ・ 1
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 120
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 22