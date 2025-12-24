公布被害人個資違反《性侵害犯罪防治法》 葉丙成遭北市府開罰 教育部回應了

[Newtalk新聞] 前教育部政務次長葉丙成在擔任次長期間，在臉書貼文透露性平案被害人個資，引發爭議。儘管教育部調查認定未違反《性別平等教育法》針對保密義務的規定，不過葉丙成仍因違反《性侵害犯罪防治法》遭台北市政府開罰。對此，教育部今（24）日表示，尊重台北市政府的行政裁處，並將持續精進校園性別事件處理機制。

教育部表示，教育部性別平等教育委員會調查認定，由於葉丙成非該案性平委員、調查小組成員或程序參與者，相關行為未涉及性平法所規範的調查處理職務範圍。

對於此案另涉《性侵害犯罪防治法》的保密責任，教育部表示，尊重台北市政府依職權所為的行政裁處，各項法律各有適用範圍，由不同機關依法處理，教育部予以尊重。

教育部強調，將持續精進校園性別事件處理機制，針對性別事件相關法規、被害人隱私保護、資訊揭露界線等面向，強化各級學校及相關人員的法治與性別意識，落實教育宣導與性別事件防治工作，維護當事人權益。

