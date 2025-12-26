公布「反年改」法案生效 總統府：總統批示允聲請憲法法庭判決、暫時處分

總統府發言人郭雅慧。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





12月12日的立法院院會，中國國民黨立法院黨團與台灣民眾黨立院黨團攜手，以人數優勢三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正案，決定提早自113年停止降低退休所得替代率（即停砍公教人員年金，外界多稱此系列修法為「反年改」法案）。今（26）日為總統公告上述法案生效的最後期限，稍早總統公布「反年改」相關法案生效。由於憲法法庭已恢復正常運作，稍早總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統也做出批示，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分「讓國家持續穩健進步。」

郭雅慧表示，立法院在今年12月18日咨請公暫時此份布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例二法之修正條文。公教年改攸關重大公共利益，賴清德總統在今（26）日公布並作批示。

郭雅慧說明總統批示內容如下：「年金改革涉及國家財政永續，牽動世代公平正義，本次修法將使公教年金制度提早破產，國人額外負擔財務缺口，明顯違反憲法第70條，剝奪行政院預算提出權；侵害憲法增修條文第6條第1項考試院掌理公務人員退休撫卹職權等之虞。為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。」

郭雅慧也說，立法院在今年12月12日三讀通過修正公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例，行政院、考試院相關機關對本次修正內容均深感遺憾，總統並將上開批示內容分別致函五院院長。

