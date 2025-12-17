公平會以附負擔許可信用卡處理中心暨26家業者聯合行為延展5年

公平會以附負擔許可聯合信用卡處理中心申請延展辦理業務之聯合行為至119年底。資料照



公平交易委員會今日（12/17）委員會議決議，以附負擔許可「財團法人聯合信用卡處理中心」暨26家會員事業申請延展辦理信用卡業務之聯合行為，延展期間自115年1月1日起至119年12月31日止。

公平會表示，申請人擬繼續實施「共同採用單一規格之聯合信用卡及服務標章」、「集中帳務處理、清算信用卡業務」及「共同委託處理中心代辦掛失停用卡號彙整、發送及信用查核授權、提供特約商店制式簽帳作業用品及受理特約商店請款及帳單帳務處理」，合致「統一商品或服務之規格或型式」，且其目的或效果為「降低成本、改良品質或增進效率」，符合《公平交易法》第15條第1項但書第1款聯合行為例外許可之規定，爰向公平會申請延展。

公平會指出，84年1月24日已就申請人聯合行為之申請附加負擔予以許可，並歷經8次延展。本次申請延展的信用卡業務聯合行為內容，係延續先前申請實施的項目，並未就信用卡相關服務之收費、市場或客戶等予以約定，且相關市場結構，與前次申請聯合行為許可時差異不大，尚無增加限制競爭之疑慮。

公平會表示，因本件聯合行為可達成標準化的效益，降低交易成本與風險，且未超過達成增進效率目的之必要範圍，故依公平交易法予以許可並同意延展5年。

此外，為消弭限制競爭的疑慮，以確保整體經濟利益與公共利益，同時課予申請人以下2項附加負擔。

1. 不得利用本許可從事其他聯合行為、不得限制申請人之一自行開辦或退出該系統或參與其他信用卡發卡組織、不得限制其他事業加入本聯合行為。

2. 不得利用本許可而取得之市場地位，為不當之強制性規定，或有礙他事業之公平競爭，或其他濫用市場地位之行為等2項負擔。

