公平會調高獨占事業門檻至30億元 避免誤殺中型企業

公平會21日發布決議，將獨占事業認定的總銷售額門檻從現行20億元調高至30億元，未達該金額者原則上不列入獨占事業認定範圍。公平會表示，此次調整是考量我國經濟成長及事業銷售金額變動，避免中型企業被誤認為獨占事業。

公平會。（圖／報系資料照）

公平會指出，「不列入獨占事業認定範圍之總銷售金額門檻」20億元是在104年公告，至今已超過10年。經審酌經濟發展現況後，決議將金額調整為30億元。公平會委員辛志中說明，隨著經濟發展，公司規模不斷擴增，若仍維持舊有金額標準，可能導致許多中型或小型公司被計入，造成被認定為獨占事業的家數增加。

公平會委員辛志中。（圖／公平會）

針對門檻拉高是否代表獨占認定放寬，辛志中強調，「管制密度（家數）」並未減少。公平會經過計算，門檻調整至30億元後，符合獨占事業認定標準的家數，與20億元時的比例相當。可能因此次門檻調高而受益的行業，包括中型連鎖超市、量販店、電商平台、大型餐飲集團或連鎖品牌、中型電子零件、食品加工、紡織業等產業。

辛志中提醒，公平交易法並不禁止獨占事業存在，禁止的是獨占事業濫用市場地位妨礙公平競爭。即使未達上述金額門檻的較小規模業者，若其商品或服務進入相關市場時，存在違反法令或技術限制情形，仍可能被認定為獨占事業。他舉例，過去有線電視因分區經營受法令限制，最後形成一區一家的局面，就曾被認定為獨占。

