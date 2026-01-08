公幼倍增超標 台中加碼2歲專班 升級教保服務

【記者陳世長台中報導】台中市強化幼兒教育政策，其中「公幼倍增」計畫不僅成功超標，後續又加碼推出「公幼再加量」，擴增2歲專班供應量，讓公立及非營利幼兒園成為家長首選！台中市政府教育局表示，將持續依各地區公共化教保服務供需情形增班，115學年度公共化幼兒園再增13班、2歲專班至少再增10班，提升教保服務品質，達成質量雙贏。





教育局長蔣偉民表示，104至107學年度間公立及非營利幼兒園已增加了90班，但仍有增長空間，為了減輕家長育兒負擔，盧市長上任後，自108至111學年度實施「公幼倍增」計畫，目標是4年內增加公立及非營利幼兒園至少180班以上，最終增加了214班，提供5,599名核定名額，達成率119%；112至114學年度持續擴充班級數，再增加了66班，合計108至114學年度累計增設280班，預計115學年度將再增加13班，提供家長更多公立及非營利幼兒園的就讀機會，享受平價優質的教保服務。



教育局表示，近年來因應家庭及社會經濟結構變遷，2歲專班的需求日漸增加，家長期盼幼兒可以及早進入團體生活，自112學年度再推出「公幼再加量」，規劃以公私立幼兒園合作模式，以112至115學年度增加200班以上2歲專班為目標，經統計112至114學年度公共化幼兒園已增加84班2歲專班，私立幼兒園則自112年度至114年底，增加了183班2歲專班，合計3年內已擴增267班，提前達成200班的目標，2歲專班115學年度再增加至少10班，減輕家長自行照顧壓力，也讓幼兒離開托嬰中心後順利銜接至幼兒園生活。



蔣局長進一步說明，教育局規劃增設公共化幼兒園時，依據各行政區公共化教保服務供需情形，盤點公有餘裕空間，於原有幼兒園進行增班，或新設立幼兒園，其中108至114學年度增設班級數最多的行政區為北屯區、西屯區、南屯區及東區，屬於人口集中、年輕家庭眾多的地區，教育局加大力度積極增設公共化幼兒園，讓家長有更多平價幼兒園的選擇。



教育局除了提供幼兒園招生名額外，也重視教保服務品質，除了鼓勵私立幼兒園加入準公共幼兒園，加強辦理公立幼兒園課後照顧與寒、暑假加托服務，新增定點臨時照顧服務，也調整幼兒園師生比，持續改善幼兒園教學環境及設施設備等政策，每位幼兒獲得的教育資源因此提升，讓家長更安心、更便利。



教育局提醒，115學年度公立及非營利幼兒園招生作業將自115年3月起陸續公布相關資訊，歡迎有相關需求的家長持續關注教育局網站，或可洽各公立及非營利幼兒園了解詳細資訊。