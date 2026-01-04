公廁改善 北橫遊客中心好方便

北橫遊客中心整建完成，全齡的多功能及智慧化公共廁所。（觀旅局提供）

記者陳華興、彭新茹∕綜合報導

桃園市觀旅局辦理北橫遊客中心公共廁所整體如廁空間及設施改善，打造一座結合性別友善、親子、全齡，可同時供高齡者、嬰幼兒及全家人一起使用，兼具照顧者或被照顧者需求的「多功能型廁所」。

為提升北橫遊客中心公共設施服務品質，整體工程改善以「多功能、友善、智慧、舒適」四大方向，採性別友善廁間配置，搭配清晰導引標示，提供多元性別族群更自由、安全的使用環境；設置親子廁間、尿布台、兒童座椅及可供大人小孩同時使用大小便座（斗）。

北橫遊客中心整建完成，打造全齡的多功能及智慧化公共廁所。（桃園市觀旅局提供）

全廁間均為無障礙廁間及設置扶手、止滑地材、寬敞通行空間，友善長者與行動不便者；部分廁間坐式馬桶配置溫水便座。此外，增設人工肛門汙物盆清洗設備，提供人工造口者更私密、安全的照護空間。

該工程並導入智慧感應設計採用以調節廁間與公共區自動照明、排風及在席感應顯示使用狀況等智慧化設備。「智慧感應照明」能依據人流及使用狀態自動調整明暗，提高節能效率與安全性；「自動排風系統」以智慧感測空氣品質，自動啟動排風裝置，維持空氣清新；「在席感應與使用狀態顯示」廁間外設置智慧面板，即時顯示使用中或空閒狀態，減少排隊等待的不確定性。

另外，新竹縣寶山鄉公所日前召開「旅遊服務興建營運移轉ＢＯＴ區案」公聽會。基地緊鄰寶二水庫，規劃結合「旅宿餐飲」與「宗教文創」兩大核心，並串聯預計新設的「寶山樂活運動園區」，預計下半年完成招商，打造全新觀光與生活樞紐，帶動大隘三鄉整體產業共同發展。